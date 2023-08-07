Современные подкастеры ищут легкие и качественные решения для своих проектов. Компания Nomono предлагает кит для подкастов за $2,490, который заявляет о себе как о действительно уникальном решении. Но стоит ли он своих денег?

Начнем с основного. Комплект Nomono включает в себя четыре беспроводных микрофона-гарнитуры и рекордер для пространственных данных, который служит центром всей системы. Его особенность - возможность захвата звукового окружения с учетом пространственной информации. Весь этот набор заряжается и хранится в стильном, напоминающем гнездо, кейсе.

В работе этот кит проявляет себя неоднозначно. С одной стороны - высокое качество записи даже в шумных условиях, быстрый процесс начала записи и удобные гарнитуры, которые прикрепляются к одежде магнитами. С другой - некоторые ограничения связаны с облачной платформой компании. Например, долгая загрузка больших аудиофайлов и зависимость от интернет-соединения. К тому же рекордер не распознается компьютером как внешний накопитель, что ограничивает возможности его использования.

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Особое внимание заслуживает функция аудиоусиления, предлагаемая через облачную платформу Nomono. Есть три уровня улучшения записи, помогающие фильтровать фоновые шумы и делать звучание более насыщенным. Интересной особенностью является возможность "пространственной" записи, которая позволяет слушателю ощущать, как звук приходит из разных направлений.

В итоге, несмотря на стоимость, кит от Nomono может быть интересным решением для профессионалов и студий, ищущих гибкие и качественные решения для подкастов. Однако для начинающих и тех, кто не готов полагаться на облачные сервисы, этот набор может показаться избыточным. На что готовы потратиться вы ради качественного звука?