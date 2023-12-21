Китай одержал дипломатическую победу в своей гонке с США за влияние в космосе: Египет согласился поддержать план Пекина по созданию проекта на Луне.

В среду Китайское национальное космическое управление подписало меморандум о взаимопонимании с Египетским космическим агентством, согласно которому они будут сотрудничать в создании Международной лунной исследовательской станции - базы, которая, как ожидается, начнет работу около 2030 года.

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Соглашение основывается на их сотрудничестве, в рамках которого в понедельник китайская ракета отправила на орбиту египетский спутник с космодрома в пустыне Гоби.

Этот запуск способствует "общему будущему человечества" и "полностью демонстрирует поведение Китая как крупной страны и принцип широких консультаций, совместного вклада и общих выгод", - сказал Конг Децзюнь, глава департамента международного экономического сотрудничества Министерства коммерции, согласно сообщению государственной телекомпании CCTV.

Новая космическая гонка усиливает напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, поскольку оба государства борются за привлечение союзников в своих планах по отправке астронавтов на Луну в ближайшие годы. Соглашение между Китаем и Египтом было заключено всего через неделю после того, как США одержали собственную дипломатическую победу, добившись от Анголы поддержки Артемисских соглашений, плана НАСА по установлению принципов исследования Луны и других районов космоса.

Китай заявил в 2021 году, что намерен работать над ILRS вместе с Россией, и с тех пор добивается поддержки со стороны других стран, хотя и с гораздо меньшим успехом, чем США. В число стран, подписавших соглашение Artemis, входят традиционные союзники США, такие как Япония и Великобритания, а также члены китайской группы БРИКС - Бразилия и Индия.

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Хотя лишь несколько стран заявили о своей поддержке ILRS, Китай постепенно набирает обороты. В августе он подписал соглашение о сотрудничестве с ЮАР, а в октябре - соглашения с Азербайджаном, Беларусью и Пакистаном.