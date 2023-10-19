Авиакомпания вынуждена поставить дополнительный рейс после того, как группа борцов сумо была забронирована на один самолет, из-за чего он оказался слишком тяжелым для взлета.

Японская авиакомпания была вынуждена заказать дополнительный рейс для группы борцов сумо после того, как их самолет стал слишком тяжелым для взлета.

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На прошлой неделе элитные борцы должны были вылететь из Токио в Осаку для участия в главном спортивном турнире Японии. Но вскоре чиновники поняли, что при среднем весе спортсменов в 120 кг им придется привлекать дополнительные самолеты для переправки спортсменов, сообщает Japan News.

Мы крайне редко выполняем специальные рейсы из-за ограничений по весу этого самолета", - заявил представитель авиакомпании местному информационному агентству. По словам представителя Japan Airlines, вес большинства пассажиров составляет около 70 кг.

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