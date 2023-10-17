Через несколько дней после покупки Microsoft несколько игр Activision сильно подорожали в Steam.

Через несколько дней после того, как Microsoft завершила сделку по приобретению Activision Blizzard, в игры компании были внесены первые существенные изменения. К сожалению, это может не понравиться некоторым геймерам.

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Цены на некоторые игры Activision в популярном магазине компьютерных игр Steam значительно выросли, а на некоторые даже почти втрое. Неизвестно, будут ли внесены изменения и на других платформах, таких как PlayStation, Nintendo или даже Xbox.

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Для Казахстана, Турции, Украины и ряда других регионов у некоторых игр цена выросла в 24 раза.