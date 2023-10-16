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Fourk
Крокодилы спасли застрявшую в реке собаку вместо того, чтобы съесть ее
Гигантские рептилии имеют репутацию "оппортунистических хищников", однако они решили подтолкнуть собаку к безопасному месту, что, по мнению ученых, может быть "разумным поведением, свидетельствующим о межвидовой эмпатии".

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Три крокодила спасли собаку, искавшую убежища в реке, - возможно, в результате проявления "эмоционального сопереживания".

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В отчете, опубликованном в журнале Journal of Threatened Taxa, рассказывается о том, как молодая собака, преследуемая стаей одичавших собак, вошла в мелководье реки Савитри в индийском штате Махараштра. Собака не заметила трех плавающих рядом крокодилов, которые стали приближаться к ней, как казалось, с целью добычи.

Взрослые рептилии, которых Институт дикой природы Индии называет "оппортунистическими хищниками", подтолкнули собаку к безопасному месту, используя свои рыла. Они даже направили собаку к тому участку берега реки, который не был занят одичавшей стаей, что позволило ей благополучно выбраться на сушу.

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Этот "курьезный" случай был нехарактерен для крокодилов.

#новости #собака #спасение #крокодилы #случай #животный мир
Источник: news.sky.com
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