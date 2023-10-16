Жара, лесные пожары и сильные наводнения обрушились на Грецию летом, уничтожив многие сельскохозяйственные угодья и оставив уцелевший скот в поисках пропитания.

По сообщениям, стадо овец, пытавшееся найти свежую траву для пропитания из-за сильного наводнения, стало вести себя странно после того, как съело большую часть урожая конопли.

Овцы вторглись в теплицу, производящую лекарственный каннабис в Греции.

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Владелец урожая сообщил, что жара и шторм "Даниэль" нанесли серьезный ущерб урожаю, а овцы съели все, что осталось.

Стадо паслось на затопленных равнинах Фессалии и направилось в теплицу, расположенную недалеко от города Алмирос, где съело около 100 кг конопли.

Владелец выразил свое беспокойство по поводу произошедшего и признал, что не знает, что делать дальше.

Официальные лица сообщили, что шторм "Даниэль" пронесся по Фессалии в начале месяца, приводя к наводнениям и уничтожению более 100 тыс. животных и скота.

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