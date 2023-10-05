Кличко обвинил правительство Украины в риске срыва отопительного сезона.

Виталий Кличко, мэр Киева, написал в своем Телеграм канале о очень возможном срыве отопительного сезона в городе из-за нехватки финансирования со стороны власти Украины.

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Он сообщил о том, что 5 октября Киевский совет направит вопрос в правительство с просьбой погасить задолженность перед столицей по компенсации разницы в тарифах на тепло- и водоснабжение. Мэр напомнил, что за последние два года долг перед Киевом оказался около 6,8 млрд гривен (где-то $156 млн), в то время как вся страна находится в долгу на сумму 36 млрд гривен ($940 млн).

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Кличко пояснил, что несмотря на обещания правительства и президента Украины Зеленского отдать долги, теплопредприятия продолжают функционировать с огромными убытками, и город не в состоянии самостоятельно закрыть такие значительные расходы.