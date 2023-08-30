Несмотря на официальные заявления, находится нестыковки и факты, которые говорят о том, что это действительно может быть инсценировка.

Почти все СМИ сообщили о том, что Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, и даже было опознание тела. Однако в интернете есть множество людей, которые уверены, что основатель и владелец ЧВК "Вагнер" все еще жив и, не скрываясь, проводит время где-то далеко.

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Ранее сообщалось, что второй самолет следовал по тому же маршруту, что и первый - из Москвы в Петербург. Однако на самом деле он летел обратным рейсом из Петербурга в Москву. Существуют разные версии о том, что находилось на борту: по одной из них, самолет был пустым, а по другой - на борту находились два гражданина Центральноафриканской Республики (ЦАР). Это вызывает некоторые вопросы.

Следует отметить, что в ЦАР Евгений Пригожин является чуть ли не национальным героем. В закрытом поселке у ЧВК "Вагнер", которая связана с Пригожиным, находится суперсовременная клиника и три немецких пластических хирурга. При обыске питерского офиса "Вагнера" в июле было обнаружено множество париков и паспортов с фотографиями Евгения Пригожина и другими именами и фамилиями.

Это остаётся неясным. Возможно, Пригожин и его организация планировали какую-то незаконную деятельность или операцию, которая требовала большого количества денег и анонимности. Или же это мог быть просто способ скрыть свои действия от государственных органов и правоохранительных структур. В любом случае, все эти факты свидетельствуют о том, что Пригожин и его команда ведут нечестную игру и не соблюдают законы.

Есть еще один аргумент, который заставляет сомневаться в подлинности всей этой истории - все было слишком просто. Все три командира ЧВК "Вагнер" - Пригожин, Уткин и Чекалов - летели на одном самолете, хотя раньше они всегда летали разными рейсами, чтобы не дать возможности обезглавить компанию в случае чего. Они точно знали об этом риске и не могли не понимать, что такое поведение вызовет подозрения. Это непонятно и кажется необъяснимым.

Кроме того, Пригожин осознавал свою важность и постоянно заметал следы, регистрируясь на один рейс, а летя другим, а также прибегая к использованию двойников. Вспоминается, что второй самолет благополучно приземлился в аэропорту Остафьево под Москвой.

Хотя было проведено опознание, генетической экспертизы не было возможности провести, так как все родственники находились за пределами России. Кроме того, опознание тел было затруднено из-за их обезображенного и обгоревшего состояния.

В целом, опознание не может быть достоверным аргументом, учитывая высокий уровень конспирации и возможностей Вагнера. Теоретически, опознание может быть легко подстроено.

Что это мог быть спектакль, свидетельствует история с Пригожиным, который уже однажды погибал в авиакатастрофе в Конго в 2019 году. Однако, тогда он был менее популярен, чем его медийный однофамилец, поэтому об этом почти никто не знает. В августе 2022 года Пригожина "хоронили" вновь, сообщив о его смерти после обстрела штаба из Хаймерса. Несколько дней не удавалось связаться с ним, но затем он объявился и, как иронично отметил Андрей Богатов, "помогал искать своё тело".

Как известно, после двух месяцев с момента мятежа вагнеровцев произошла катастрофа. Несмотря на то, что вагнеровцы совершили страшное преступление в виде военного мятежа, Пригожин был освобожден от всех обвинений и отправлен в Беларусь. При этом он продолжил свою миссию в Африке в интересах России. Это вызывает некоторые вопросы.

Может быть, президент решил дать Пригожину время, чтобы тот закончил свои дела и ушел из общественной жизни в знак уважения за его заслуги перед отечеством. Если это так, то, учитывая все вышеупомянутые предположения, ситуация выглядит весьма перспективно.