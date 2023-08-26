Не только российские, но и иностранные СМИ пытаются разобраться, из-за чего произошло крушение самолета и какое будущее у бойцов «Вагнера».

Бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», погиб в авиакатастрофе в Тверской области в среду вечером, 24 августа. Интерес к происшествию проявляют не только российские, но и зарубежные СМИ, которые пытаются выяснить причины крушения самолета и предсказать будущее бойцов «Вагнера».

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CNN (американский телеканал) утверждает, что после ухода Пригожина из ЧВК "Вагнер", группа пройдет процесс реструктуризации, который укрепит связи с Кремлем. На сайте телеканала сообщается, что некоторые кадры будут переданы под контроль российской армии, другие будут разоружены, а третьим разрешат работать в полунезависимом формате под новым руководством, уже без влияния Пригожина.

Le Figaro (французская газета) ЧВК "Вагнер" скорее всего будет распущена, а ее подразделения будут использованы для создания новых структур. В связи с отсутствием личных ресурсов Пригожина, даже если он оставил инструкции о продолжении деятельности после своей смерти, "Вагнер" не сможет сохранить свою прежнюю эффективность. Согласно мнению французских аналитиков, "Вагнер" может попытаться сохранить свое присутствие в Африке и на Ближнем Востоке, но другие бизнес-направления Пригожина, вероятно, будут переданы новым владельцам.

The Guardian (британская газета) ЧВК «Вагнер» не сможет продолжать свою деятельность без участия Пригожина. Журналисты уверены, что никто не сможет заменить его. Группа столкнется с наибольшими трудностями в Африке, как отмечает The Guardian. Пригожин имел широкую сеть контактов с полевыми командирами, лидерами военных правительств, политиками и влиятельными предпринимателями на этом континенте.