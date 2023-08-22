В Пакистане ведутся срочные спасательные работы для шести детей и двух взрослых, оказавшихся в ловушке на кресельной канатной дороге, висящей на высоте 900 футов (274 м) над горным районом на северо-западе страны.

В провинции Хайбер-Пахтунхва произошла авария кресельной канатной дороги, когда дети направлялись в школу во вторник в 9 утра по местному времени. Один из тросов оборвался, и множество студентов оказались в опасной ситуации.

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Власти региона привлекли вертолеты для спасения пострадавших. Спасатели вынуждены были давать лекарства от тошноты и сердечной недостаточности, чтобы помочь детям, находившимся в ловушке.

Один из пассажиров сообщил, что у школьников не было даже питьевой воды. Вертолеты будут оставаться в воздухе до тех пор, пока все пострадавшие не будут спасены.

По словам представителя спасательной службы Билала Ахмада Файзи, в регионе соединяющая два населенных пункта кресельная канатная дорога работает на двух тросах, один из которых оборвался.

В связи с этим временный премьер-министр Пакистана Анвар-уль-Хак Какар приказал закрыть все "ветхие и несоответствующие требованиям кресельные подъемники", сообщили из его аппарата.

Канатные дороги являются основным средством передвижения для многих детей, живущих в отдаленных и горных районах провинции Хайбер-Пахтунхва, доставляющих их в школу и обратно. Некоторые из них не проходят регулярное техническое обслуживание и могут представлять опасность.