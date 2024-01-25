Республиканцы объединились вокруг Дональда, против того, что они рассматривают как нападение на США со всех сторон

После победы на праймериз в Нью-Гэмпшире, бывший президент США Дональд Трамп движется к возможному противостоянию с действующим президентом Джо Байденом на выборах президента.

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Как ожидалось, во вторник Трамп одержал убедительную победу над Никки Хейли в Нью-Гэмпшире, что сделало его первым кандидатом от Республиканской партии, победившим в Айове и Нью-Гэмпшире с момента, когда оба штата начали лидировать в избирательном процессе еще в 1976 году.

С другой стороны, Хейли, которая потратила более 30 миллионов долларов, чтобы выиграть в Нью-Гэмпшире, упорно не признает свое поражение, надеясь на победу в своем родном штате Южная Каролина 24 февраля. Однако бывшему послу в ООН понадобится гораздо больше, чем просто время и деньги, чтобы победить Трампа, чей культ личности и политический имидж остаются непоколебимыми перед многочисленными нападениями. Если не произойдет чего-то непредсказуемого, Трамп станет кандидатом от республиканцев.

Несмотря на почти непреодолимые трудности, Трамп, который столкнулся с 91 уголовным обвинением в пяти уголовных делах, сумел привлечь большую часть Республиканской партии к своему движению MAGA и удержать оппозицию на расстоянии. Для 77-летнего мужчины это значительное физическое и умственное достижение.

В то же время его преданный электорат настаивает на том, что действия демократов, связанные с событиями 6 января 2021 года, представляют собой наихудший пример вмешательства в выборы и запугивания, когда-либо направленного против кандидата в президенты. Фактически, Трамп стал первым и единственным бывшим президентом, которому предъявили уголовные обвинения, и многие республиканцы не считают это случайным. Однако демократы слишком поздно осознали, что эти атаки лишь укрепили позиции их оппонента.

Для сторонников MAGA 2024 год означает не только новую возможность проголосовать, но и последний отчаянный шанс спасти свою страну, особенно с точки зрения геополитики, где они стремятся к более изоляционистской позиции. Поэтому внешняя политика сыграла ключевую роль в Нью-Гэмпшире, поскольку фракция неоконсерваторов, представленная Никки Хейли, находится в оппозиции к более воинственному крылу Республиканской партии, представляемому Макконнеллом и Чейни, и пытается сохранить свою актуальность.

Оборонная промышленность с удовольствием замечает, что президентские выборы проходят в сложное время на мировой арене, где на Ближнем Востоке и в Восточной Европе разгораются военные конфликты с участием ядерных держав. Многие республиканцы сомневаются в том, что Хейли сможет эффективно управлять в такой опасный момент. По крайней мере, Трамп может сказать, что за четыре года своего президентства он удерживал Америку от новых вооруженных конфликтов, что является редким достижением по современным американским стандартам.

Когда речь заходит о национальной обороне, нельзя не упомянуть заклятого врага Трампа, президента США Джо Байдена, который одержал убедительную победу в Нью-Гэмпшире. Безусловно, главным объектом противостояния между сторонниками MAGA и американским лидером является ситуация на американо-мексиканской границе, где каждый год несанкционированно пересекаются миллионы нелегальных мигрантов, что создает значительные вызовы для безопасности и финансовых ресурсов.

В этом месяце губернатор Техаса Грег Эбботт попытался прекратить этот хаос, установив забор из колючей проволоки вдоль Рио-Гранде. Однако эти усилия были быстро остановлены Верховным судом, который, как ожидалось, вынес решение в пользу республиканцев. Это то, о чем говорил Трамп, обещая стать "диктатором на один день", если бы он был избран президентом. Точно так же, как Джо Байден в первый день своего пребывания в должности подписал десятки исполнительных указов без утверждения Конгресса, Трамп, если у него возникнет такая возможность, быстро аннулирует те же самые указы, поскольку борьба за власть в Вашингтоне продолжается. Однако стоит ли Америке нужен "диктатор" на посту президента каждые четыре года?

Также не следует забывать о экономике, которую администрация Байдена намеренно подорвала, лишив страну лучших возможностей для достижения энергетической независимости. Одним из его первых действий после вступления в должность президента стала остановка строительства магистрального нефтяного трубопровода Keystone XL, который был одобрен в течение четырех лет президентства Трампа. Разрешение на безпрепятственный поток нефти из Канады существенно способствовало бы стабилизации экономики США и, одновременно, помогло бы сократить потребность в американском военном присутствии на Ближнем Востоке, что никогда не находило одобрения у оборонных лоббистов. Однако демократы считают, что компромисс стоит того, если он поможет спасти планету от угрозы изменения климата.

С учетом этих и многих других насущных вопросов, возможно, самый важный вопрос перед США на заключительном этапе президентских выборов заключается в том, сможет ли страна сохранить единство до 4 ноября.

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