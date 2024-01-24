Исследователи утверждают, что строительство и рынок недвижимости являются секторами, которые пострадали больше всего

Количество британских компаний, которые могут обанкротиться, выросло на 25% в конце прошлого года из-за увеличения процентных ставок. Эта информация была опубликована в отчете группы специалистов по банкротству.

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Последний отчет "Red Flag Alert" компании Begbies Traynor Group показал, что в последнем квартале прошлого года 47 477 фирм в Великобритании находились в сложной финансовой ситуации из-за борьбы с инфляцией и ростом затрат на кредиты. Это число увеличилось на 26% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, когда было 37 772 фирмы в такой же ситуации.

В отчете отмечается, что критические финансовые трудности выросли на 25% в течение второго квартала подряд. Ожидается, что в следующем году значительное количество компаний, столкнувшихся с подобными проблемами, могут обанкротиться.

По словам партнера компании Begbies Traynor, Джули Палмер, сильный рост процентных ставок, высокая инфляция и слабое доверие потребителей создали сложную ситуацию для британского бизнеса.

Банк Англии увеличивал процентные ставки с 0,1% в конце 2021 года до текущих 5,25% в попытке ограничить инфляцию.

"Сотни тысяч британских компаний, которые уже имеют долги, теперь сталкиваются с еще большими финансовыми трудностями", - сказал Палмер. "Для многих британских компаний, которые пытаются оставаться оптимистичными, год принесет борьбу за выживание".

Макроэкономические сбои оказывают влияние на все отрасли британской экономики, сообщил Палмер, добавив, что строительство и недвижимость страдают больше всего. По данным Begbies, эти отрасли составляют почти 30% всех компаний, находящихся в трудной финансовой ситуации. Исследователи отметили, что в каждом из 22 секторов, охваченных анализом, в прошлом году был зафиксирован рост проблем с финансами.

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Отчет также сообщает, что в последнем квартале прошлого года бедственное положение было у около 540 000 британских компаний, что на 12,9% больше, чем в предыдущем квартале. Begbies Traynor предупредил, что уровень неспособности компаний платить долги в Великобритании, вероятно, увеличится в 2024 году.