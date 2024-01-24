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Mike_Netherlands
Европейский союз разрабатывает новые санкции против России
Сообщается, что следующий набор ограничений будет связан с двухлетней годовщиной проведения СВО

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Страны ЕС готовятся ввести новые санкции против России из-за проведения СВО, который уже длится два года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

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Говорят, что 13-й набор санкций включит новые запреты на поездки и замораживание активов для российских компаний и частных лиц. Тем не менее, предположительно, он также будет включать долгожданное соглашение о финансовой поддержке для Украины на сумму 50 миллиардов евро (54,5 миллиарда долларов), а также ежегодную военную помощь в размере еще 5 миллиардов евро.

"Это помощь в виде денег, вооружения и санкций в тот момент, когда мы осознаем, что (украинцы) нуждаются в нашей помощи. Но спустя два года есть ограничения в том, что мы можем сделать", - сказал представитель Европейского союза газете Financial Times, который не назвал своего имени.

Новые санкции, однако, скорее всего, не будут включать запрет на ввоз российского алюминия или на экспорт ядерного топлива и сжиженного природного газа (СПГ) из России, потому что у государств-членов нет единого мнения по этому поводу, утверждают источники.

С начала проведения СВО в феврале 2022 года ЕС ввел 12 раундов санкций против России. Они были направлены на ослабление экономики России и на то, чтобы лишить ее возможностей финансировать военные операции. Однако, несмотря на то, что в первый год российская экономика пережила спад, с тех пор она стабилизировалась, в большей степени благодаря своевременным изменениям в налогово-бюджетной политике и перенаправлению большей части торговли на Азию.

Москва много раз говорила, что санкции являются незаконными, но при этом отмечала, что они не дали результатов. По словам Валентины Матвиенко, представителя верхней палаты российского парламента, Россия будет продолжать противостоять санкционному давлению, несмотря на усилия Запада по дестабилизации ее положения.

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«Мы должны отдавать себе отчет в том, что незаконное санкционное давление на нашу страну никуда не исчезнет – оно будет длиться долго. На каждый наш успех, на каждое достижение наши оппоненты будут пытаться ответить новыми ограничениями, запретами, даже действуя себе во вред... Но все уже понимают, что их главной цели, их мечте - нанести стратегическое поражение России - не суждено сбыться", - сказала Матвиенко на заседании парламента.

#россия #украина #политика #санкции #конфликт #москва #европейский союз #геополитика #ограничения #международные отношения
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