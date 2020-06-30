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Готовящийся к массовому производству 8-ядерный процессор с 16 потоками и со встроенным видеоускорителем от AMD был протестирован TecLab, сообщает Videocardz. Образец, который был использован информаторами, имел кодовый номер 100-000000149-40, что подразумевает модель Ryzen 7 4700GE. Что интересно, APU был в составе тестового стенда на ASUS ROG STRIX B550-E с памятью стандарта DDR4 частотой 4333 МГц с таймингами 14-14-13-24.

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Учитывая, что у TecLab был инженерный образец, нельзя быть уверенным, что именно такие характеристики(особенно частоты) будут и у модели, пущенной в широкое производство, но, тем не менее, эти данные будут весьма полезны. Согласно утечкам, стандартный вычислительный блок имеет тактовую частоту 4.1 ГГц с ускорением до 4.35 ГГц, однако протестированный APU имел 3 ГГц и 4 ГГц соответственно. Также модель имела 4 Мб кэша второго и 8 Мб кэша третьего уровня.

Ryzen 7 4700GE в качестве встроенного видеоядра имеет графику Vega второго поколения с 512 процессорными модулями. Если буква «G» в названии означала встроенную графику высокого уровня, то под «E» AMD подразумевают сниженное электропотребление процессора, которое составляет 35 Вт.

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Кроме программы CPU-Z, при тестировании в TecLab использовали бенчмарк AIDA64 Cache and Memory Benchmark. Шина памяти была зафиксирована на уровне 2166 МГц. В итоге латентность в оверклокинге инженерного образца(4.3 ГГц) составила 49.1 нс, в то время как при бусте до пользовательских 4.35 ГГц и при смене платформы на Asus Rog Crosshair Impact VIII латентность снизилась до 47.6 нс. Если сравнивать латентность с процессорным модулем прошлого поколения, например Ryzen 9 3900, то можно сделать вывод, что AMD сделали большой прыжок с 60-70 нс до нынешних 47.6 нс. Эксперты связывают это с монолитным строением нового APU Renoir. В заключение напомним, что APU поколения Renoir готовятся к выходу уже июле. На таблице ниже вы можете увидеть сравнение процессоров сокета AM4 3-го и 4-го поколений.