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Сегодня состоялась презентация шестой версии самой популярной линейки смартфонов от компании Realme, на которой были представлены модели Realme 6i, Realme 6 и Realme 6 Pro.

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Первый смартфон является наиболее бюджетным, его официальная цена на территории СНГ составила 16990 рублей или 14990 рублей по предзаказу за конфигурацию с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенного накопителя. Сам гаджет построен на базе однокристальной системы тайваньского производства Mediatek Helio G80, сделанной по 12 нм технологии. Realme 6i в арсенале имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который даёт возможность смартфону провести в режиме ожидания 39 дней, четверную камеру с основным модулем в 48 Мп и широкоугольным объективом на 119 градусов, а также фронталку на 16 Мп. В комплекте с девайсом покупатель получит быструю зарядку 18 Вт. Стоит отметить, что самый дешёвый смартфон шестой линейки имеет классический дизайн от Наото Фукусавы.

Следующим в иерархии Realme был представлен Realme 6 – первый смартфон в своей ценовой категории, получивший Full HD+ экран с частотой обновления 90 Гц. В гаджете установлен игровой процессор Mediatek Helio G90T, хорошо себя зарекомендовавший в предыдущей модели конкурента Realme, а именно в Redmi Note 8 Pro. Девайс также выделяется на фоне конкурентов основной камерой Samsung GW1 на 64 Мп, быстрой зарядкой VOOC 3.0 мощностью 30 Вт, позволяющей восполнить заряд батареи ёмкостью 4300 мАч всего за час, и сканером отпечатков пальца, установленным на боковой панели. Цена устройства в России озвучена на уровне 19990 рублей за версию 4/128 и 21990 рублей за комплектацию с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти соответственно.

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Наконец последним презентованным сегодня гаджетом является долгожданный Realme 6 Pro, который, как и младший брат, обладает IPS LCD экраном 90 Гц, но уже оснащён более современным однокристальным решением Qualcomm Snapdragon 720G, построенным по энергоэффективному 8 нм техпроцессу. Новинка также получила основной модуль камеры на 64 Мп, 20-кратный гибридный зум и сдвоенную фронтальную камеру с широкоугольным 105 градусным объективом, врезанную в дисплей с левой стороны. Особое отличие от конкурентов выражает аудиосистема устройства, поддерживающая Hi-Res звук по стандарту Dolby Atmos. Розничная цена модели без скидок на рынке РФ составит 24 990 рублей при наличии 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Стоит отметить, что все новинки выходят под управлением новой версии хорошо оптимизированной оболочки Realme UI, призванной обеспечить комфорт в использовании. Также все модели, кроме Realme 6i, оснащены модулем NFC, предназначенным для бесконтактной оплаты.