Создан рейтинг пяти самых доступных в России отечественных кроссоверов и внедорожников

В России растет спрос на кроссоверы и внедорожники, в то время как популярность седанов снижается. Издание “Автоновости дня” представило список доступных кроссоверов и внедорожников, выпускаемых российскими производителями.

LADA Niva Legend

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Самым дешевым кроссовером или внедорожником, произведенным в России, является LADA Niva Legend. “АвтоВАЗ” решил увеличить их производство. Сейчас вы можете купить “Ниву” с тремя дверьми за 829,9 тыс. рублей, если это модель 2023 года, или за 929,9 тыс. рублей, если эта модель 2024 года, с ABS, EBD и мощным двигателем.

У LADA Niva Legend имеется 1,7 литровый двигатель мощностью 83 л.с., который работает вместе с пятиступенчатой коробкой передач и полным приводом. Этот автомобиль также оснащен электрическими стеклоподъемниками, аудиосистемой и 16 дюймовыми стальными колесными дисками.

LADA Niva Travel

Еще одним недорогим внедорожником от “АвтоВАЗа” является LADA Niva Travel. Его стоимость начинается от 1,198,900 руб., если это модель 2023 г., и 1,217,900 руб., если эта модель 2024 г., с ABS, EBD и двигателем мощностью 80 л.с. который не загрязняет окружающую среду. Этот автомобиль оснащен пятиступенчатой коробкой передач и полным приводом.

LADA Niva Travel схожа с LADA Niva Legend тем, что она также не имеет множества дополнительных функций. Базовая комплектация включает только электрические стеклоподъемники, аудиосистему, регулируемые и подогреваемые зеркала и 15-дюймовые стальные колесные диски.

УАЗ «Хантер»

УАЗ “Хантер” - это самый доступный автомобиль для езды по бездорожью, выпускаемый Ульяновским автозаводом. Он является одним из самых популярных автомобилей в России. В настоящее время он доступен только в базовой комплектации Base Fleet. Цена автомобиля 2023 года составляет 1,39 млн рублей, плюс 50 тыс. рублей за доставку до дилерского центра. Автомобиль 2024 года обойдется вам в 1,425 млн рублей без учета доставки, которая аналогична стоимости доставки предыдущей модели.

УАЗ “Хантер” оснащен 112-сильным бензиновым двигателем, который является экологически чистым. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и имеет полный привод. Этот автомобиль также оборудован запасным колесом, гидроусилителем руля, регулятором фар и прикуривателем. Внутри салона использован материал, который легко чистится.

УАЗ «Патриот»

УАЗ “Патриот” - один из самых доступных новых автомобилей в России, который можно приобрести за 1,58 млн рублей (включая 50 тыс. руб. за доставку до дилерского центра). Это внедорожник 2023 года выпуска в базовой версии Base Икар с 2.7-литровым двигателем мощностью в 150 л.с, который, однако, не отличается экологической чистотой. У автомобиля есть пятиступенчатая коробка передач, полный привод, а также раздаточная коробка. Если вы хотите более чистый с точки зрения экологии двигатель, вам придется заплатить дополнительно 20 тыс. руб.

Аналогичный автомобиль 2024 года выпуска обойдется вам в 1.63 млн руб. (с учетом доставки) за базовую комплектацию с двигателем, не соответствующим строгим экологическим стандартам. Комплектация с более экологичным двигателем будет стоить на 20 тыс. дороже.

УАЗ “Патриот” также оснащен такими опциями, как подогрев стекол, ABS и EBD (электронная система распределения тормозных усилий), электрические стеклоподъемники и аудиосистема. Имеются 16-дюймовые легкосплавные диски и запаска.

«Москвич 3»

И последний автомобиль в данном списке - это “Москвич-3”, который выпускается на старом заводе компании Renault в Москве, начиная с ноября 2022 года. В настоящее время его стоимость начинается от 2,12 млн рублей, хотя при определенных условиях можно получить скидку в размере 100 тыс. рублей.

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“Москвич-3” оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 136 л.с., шестиступенчатой коробкой передач и передним приводом. Он обладает более широким функционалом, чем другие автомобили в данном списке. Даже в базовой версии он оснащен люком, регулируемыми и подогреваемыми зеркалами, системой бесключевого доступа, климат-контролем, круиз-контролем, датчиками и камерой заднего вида.