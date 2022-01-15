Новая раса, ограниченное количество

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки





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Информация о начале старта предпродаж петов для игры Chives Farm.

Разработчики в официальном телеграм канале объявили дату старта продаж, которая намечена на 21 января 2022 года в 00:00 (UTC+0). По их словам, для этого события было подготовлено 5 тысяч уникальных петов новой расы Aquatic, которая будет доступна к покупке в течение 14 дней. Стоимость на первой неделе продаж, в зависимости от характеристик, варьируется от 700xcc до 750xcc, на второй неделе ~750xcc - 800xcc.

Для защиты от спекулянтов разработчиками были приняты мерыпо ограничению продаж на один аккаунт и на общее количество в сутки. Один профиль может приобрести не более 10 петов за весь период сейла и в сутки продажа NFT-питомцев ограничена в количестве 1000 шт. На крайнем пресейле (01.11.2021) питомцы были выкуплены в течение 7 минут.

Приобрести милых животных можно на Chives Swap, предварительно купив XCC монетки на бирже Lbank.

Более детально ознакомиться с игрой вы можете тут.

Удачи!

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