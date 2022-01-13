Энтузиасты из PhiBlock создали блокчейн для анонимной платежной системы
Основная масса криптовалют на подобии Ethereum имеют открытый исходный код и прозрачные блокчейны. Команда разработчиков Phi стремится сделать сеть с повышенной конфиденциальностью для достижения максимальной анонимности пользователей. Для этого в будущем проект будет частично (или полностью) совместим с сетью Tor. Это позволит одноранговым узлам использовать ретранслятор для блоков и транзакций, позволяя получить дополнительную конфиденциальность и улучшению защиту от атак и взлома. Как говорят сами разработчики - "Мы строим сеть, готовую к использованию в реальной жизни. Мы хотим построить платежную систему, которую каждый может использовать. Это решение как для бизнеса, так и для простых людей."
Запуска сети произошел 06.11.2021. На данный момент команда разработчиков реализовала:
- Исходный код для создания пула.
- Офлайн-кошелек с GUI для Linux, Windows, macOS и Android.
- Внебиржевой рынок для первых инвесторов.
- Кошелек для Telegram.
Планы на 2022 год:
- Листинг на первую биржу (Планируют реализовать до конца января)
- Маркетинговая кампания.
- Улучшение сайта, добавление информации о дорожной карте и другую актуальную информацию.
- Улучшение решений второго уровня для повышения скорости и масштабируемости.
- Onion / I2P seeds для улучшения анонимности.
- Разработка платежной системы, ориентированной на бизнес.
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