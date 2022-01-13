Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Энтузиасты из PhiBlock создали блокчейн для анонимной платежной системы

Немного о анонимности в сети блокчейн
[ ] для раздела Блоги
+
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Основная масса криптовалют на подобии Ethereum имеют открытый исходный код и прозрачные блокчейны. Команда разработчиков Phi стремится сделать сеть с повышенной конфиденциальностью для достижения максимальной анонимности пользователей. Для этого в будущем проект будет частично (или полностью) совместим с сетью Tor. Это позволит одноранговым узлам использовать ретранслятор для блоков и транзакций, позволяя получить дополнительную конфиденциальность и улучшению защиту от атак и взлома. Как говорят сами разработчики - "Мы строим сеть, готовую к использованию в реальной жизни. Мы хотим построить платежную систему, которую каждый может использовать. Это решение как для бизнеса, так и для простых людей."

Запуска сети произошел 06.11.2021. На данный момент команда разработчиков реализовала:

  1. Исходный код для создания пула.
  2. Офлайн-кошелек с GUI для Linux, Windows, macOS  и Android.
  3. Внебиржевой рынок для первых инвесторов.
  4. Кошелек для Telegram.

Планы на 2022 год:

  1. Листинг на первую биржу (Планируют реализовать до конца января)
  2. Маркетинговая кампания.
  3. Улучшение сайта, добавление информации о дорожной карте и другую актуальную информацию.
  4. Улучшение решений второго уровня для повышения скорости и масштабируемости.
  5. Onion / I2P seeds для улучшения анонимности.
  6. Разработка платежной системы, ориентированной на бизнес.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blockchain phi phiblock
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
1
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
35
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
70
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4)
+
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
19
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
27
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
91
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS ROG на CES 2022
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9 января 2022 23
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
3 января 2022 31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
2 января 2022 39
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
8 января 2022 27
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
7 января 2022 91
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
11 января 2022 70

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
97
Флойд Мейвезер и Ким Кардашьян получили повестки в суд за участие в продвижении Ethereum Max
12
Ютубер запустил Witcher 3 в 8К c сотней графических модов и рейтрейсингом- Nextgen-графика уже здесь
20
Майнер рассказал о планах Виталика Бутерина и назвал условия перехода Эфира на Proof of Stake
32
Удачливый майнер с парой ASIC в одиночку добыл блок Bitcoin и получил 6.25 BTC стоимостью 20 млн руб
16
Известный майнер советует не покупать видеокарты для добычи Эфира из-за скорого прихода криптозимы
29
Porsche EV побил мировой рекорд в гонке на холме Пайкс-Пик
10
Дизайнер скандальной миссии «Ни слова по-русски» из Call of Duty Modern Warfare 2 объявил об уходе из Respawn
5
Мем-монеты на подъёме - три собачьих токена выросли на 1000-2000%, а Shiba Inu идет на новые биржи
3
Соло майнинг позволил фермеру получить блок Биткоинов стоимостью $270 000 c шансом 1 к 1 3600 000
8
Майнер собрал ферму на Radeon RX 6600 ХТ, получая $400 в месяц на добыче Toncoin
25
Прорыв в области UltraRAM может объединить оперативную память и хранилище
3
Программист решил отомстить IT-корпорациям и намеренно испортил свои программы с открытым кодом
29
Sony попытается утолить голод любителей консолей при помощи PlayStation 4
19
Представлен бюджетник Meizu Blue Charm 10 с Flyme 9 lite стоимостью от $110
3
NVIDIA пояснила, где чаще всего гнездятся ждуны
33
Два старшеклассника только что обнаружили звезду, спагеттированную чёрной дырой
4
Разрабатывается NFT игра, объединяющая в себе механику Hearthstone и визуал Pokémon и AXIE
4
AnTuTu опубликовал список самых мощных флагманов на глобальном рынке в декабре 2021 года
1
Бюджетные процессоры Intel Alder Lake появились в магазинах РФ – цены немного выше рекомендованных
25

Популярные статьи

RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
87
Как получить криптовалюту на Binance бесплатно
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
17
Какие файлы и настройки стоит сохранить перед переустановкой Windows 10 и Windows 11
10
7 полезных советов покупателю техники и электроники
37
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3
8
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
35
CapFrameX - инструмент для анализа производительности в играх
12
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
29
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть третья
3

Сейчас обсуждают

Александр Матвеев
12:40
Ему делать больше нечего) снова ни о чем надо написать
За 2021 год майнеры Биткоина и Эфира заработали $40 млрд, а 10 Китов в сети Эфира скопили $80 млрд
omoikane
12:39
как раз любители тиктока фанатеют от нетфликс, а нетфликс по большей части помойка :D
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
Dr Ficus
12:36
ну чего драматизируете ? будет dlss и fsr , так что 60 фпс можно легко добиться
Изучаем оптимизацию консольной God of War – всего 46 fps в 1080р на GeForce RTX 3060 от Computerbase
Теодор Адамски
12:35
почти все эти киты эфира, это криптобиржы
За 2021 год майнеры Биткоина и Эфира заработали $40 млрд, а 10 Китов в сети Эфира скопили $80 млрд
Slow Mo
12:34
я в курсе
13 января курс Эфира сильно вырос, а видеокарты могут подорожать уже в ближайшие дни
omoikane
12:34
Как всегда институт Джорджии, а ученые одни азиаты. Изредка еще и с СНГ :D
Учёные института Джорджии разработали аккумулятор с резиновым электролитом
Kasyan
12:33
Говнолинк совсем связь с реальностью потерял. 42021,21+3000 (доставка+плюс оплата картой)+3772 (пошлина) = 48793,21 рублей. Разница почти 14200 рублей. facepalm.
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
REY_B_
12:31
А чего это никто на "народные" под 12ххх материнки никто не тестирует? Из-за убогости страшно показывать? И пардон, тест звука Creative GigaWorks T20 SeriesII, это что? РС-Speakers!!!! Sennheiser HD56...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
Kasyan
12:26
Лучше доплатить и взять эту карту.
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
Соок Соок
12:24
Говно вендер..охлад никакущий
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем