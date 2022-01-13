Основная масса криптовалют на подобии Ethereum имеют открытый исходный код и прозрачные блокчейны. Команда разработчиков Phi стремится сделать сеть с повышенной конфиденциальностью для достижения максимальной анонимности пользователей. Для этого в будущем проект будет частично (или полностью) совместим с сетью Tor. Это позволит одноранговым узлам использовать ретранслятор для блоков и транзакций, позволяя получить дополнительную конфиденциальность и улучшению защиту от атак и взлома. Как говорят сами разработчики - "Мы строим сеть, готовую к использованию в реальной жизни. Мы хотим построить платежную систему, которую каждый может использовать. Это решение как для бизнеса, так и для простых людей."

Запуска сети произошел 06.11.2021. На данный момент команда разработчиков реализовала:

Исходный код для создания пула. Офлайн-кошелек с GUI для Linux, Windows, macOS и Android. Внебиржевой рынок для первых инвесторов. Кошелек для Telegram.

Планы на 2022 год: