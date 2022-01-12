В наше время никто не ожидал что необходимость в большом количестве дисков придет так быстро. Ранее в обычных материнских платах было достаточно 2 порта SATA. Через некоторое время появились варианты с 4/6 портами, некоторые экземпляры были по 8 с поддержкой аппаратного raid. Такие материнские платы в основном интересовали только энтузиастов. Но теперь все изменилось...

Бум майнинга на жеских дисках пришел в мае 2021 когда создатель BitTorrent решил выкатить свое новое творение под названием Chia на биржи. В тот момент помимо некоторого дефицита накопителей большого объема и SSD, которые жили меньше чем среднестатистическая муха, появилась новая проблема. Заключается она в подключении большого количества HDD к одному ПК. На момент активно развивающейся сети Chia, майнеры столкнулись с реальной проблемой и решить ее было довольно сложно. Люди, которые работали с серверным оборудованиям знали как реализовать подключение и объединить все диски на одном ПК, но обычный пользователь увы - нет. Но таки случилось чудо, и Китай смог реализовать устройство, которое смогло решить данный вопрос (хоть и не совсем вовремя).

Хост-контроллер SATA (AHCI) ASmedia ASM1064

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Чуть более полугода назад на Ali начали появляться контроллеры на чипе ASM1064. Аппаратно чип поддерживает PCIe Gen3 x1 и работает только с четырьмя портами SATA Gen3. Он имеет низкую стоимость, энергопотребление и AHCI с малой задержкой. В целом эта модель выпускалась для создания различных высокоскоростных систем ввода-вывода, включая серверы, системные хранилища большой емкости или платформы наблюдения. Бонус этого чипа заключается в поддержке мульти-портов. Добавив на 1 порт JMB575 мы получаем из 1 физического - 5 виртуальных. Так сделали китайцы и выпустили готовые варианты ASM1064+JMB575 на 4/6/8/12/16/20 портов. После ажиотажа с Chia цены на такие контроллеры упали в 2-3 раза и теперь их можно приобрести за вменяемые деньги. Так как новый скачек цен еще не затронул этот сегмент товаров, майнеры BitcoinHD, Signa, Litecoinhd, Mass, Arweave, Chives, Flax и hddcoin начинают по чучуть скупать их тем самым поднимая востребованность такой продукции.