Неужели, тот самый так хорошо рекламируемый банк, Тинькофф обманывает клиентов?

Конечно не всё так плохо и заключается обман в их реферальной системе или же акции: "Пригласи друга". Расскажу на своём опыте об этой акции.

Я пользовался Тинькофф примерно полгода и всё устраивало. Один из моих друзей думал о приобретении карты Tinkoff Black (стандартная карта). Я сразу сказал, что это хорошая идея и в этот день банк прислал мне их новую акцию о том что если я приведу друга, то получу не 500 рублей, а 1000. А он получит не 3 месяца бесплатного обслуживания карты, а навсегда функцию бесплатного обслуживания. Тогда я сразу же предложил ему попробовать, и он согласился. Он заказал по моей ссылке карту, через несколько дней она ему пришла. Забрал у доставщика и вроде бы всё, условия акции выполнены, но ничего не происходит и мне на карту 1000 не приходит. Тут я сразу подумал о подвохе.

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Сначала я подумал о том, что возможно они зачисляют 1000 бонусами, но потом решил почитать полные условия конкурса, о которых они не сообщили. И там было написано, что рефералу нужно совершить покупку от 300 рублей по карте для выполнения акции и для того чтобы и он и я получили бонусы. Я ему рассказал об этом. И он ответил, что когда ему нужно будет в магазин, то оплатит с этой карты. И на следующий день оплатил и ничего. Тут я конечно понял, что скорее всего нужно подождать. Они наверняка будут проверять на подлинность перевод и другие условия акции. Но всё ровно решил уточнить у менеджера. И он ответил что всё должно прийти в течение 3-х дней.

Через два дня, мне и правда пришла 1000 рублей и тогда я подумал, что тогда и правда всё работает. Но потом я опять огорчился. Ровно через месяц после того как привезли карту, у друга с неё сняли деньги за пользование карты, хоть в акции было написано, что оно должно быть бесплатным. Поэтому почему они так и не включили функцию с бесплатным обслуживанием - непонятно!

Но от себя могу сказать что банк очень удобный, и если давно хотели заказать карту от Тинькофф, то можете перейти по ссылке и сделать это - https://www.tinkoff.ru/sl/341clOTobYA