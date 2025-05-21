На что способна новая массовая карта NVIDIA?

Компания NVIDIA всеми силами пыталась помешать появлению независимых обзоров своей новой видеокарты GeForce RTX 5060. Фирма выдала превью-драйвер с поддержкой новинки лишь нескольким изданиям, согласившимся сделать полностью контролируемые предварительные обзоры с весьма сомнительными выводами.

Однако карта уже появилась на прилавках магазинов и более честные СМИ наконец-то смогли оценить ее реальные возможности. Одними из первых это сделали специалисты издания PC Gamer, проводившие тестирование GeForce RTX 5060 в режиме прямого эфира. К настоящему моменту они успели проверить новинку в 7 играх с разрешением 1080р.

Специалисты выяснили, что GeForce RTX 5060 заметно превосходит аналог прошлого поколения в некоторых играх. Она на 28% обогнала GeForce RTX 4060 в Black Myth: Wukong и 48% превзошла предшественницу в Cyberpunk 2077. В Metro Exodus превосходство новинки составляет 22%. А в Total War Warhammer III разница между картами и вовсе составила 56%.

Но также в тестах присутствовали игры, в которых разрыв между картами не превышал и 10%. В их число входят Homeworld и The Talos Principle. Остальные тесты касались производительности карты с включенной DLSS и генерацией кадров. Также эксперты замерили потребление новинки.В плане энергоэффективности она лишь немного превосходит GeForce RTX 4060.



