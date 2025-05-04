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NVIDIA прекратила поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GeForce GTX 1000 в CUDA Toolkit

Старые видеокарты понемногу приближаются к окончанию жизненного цикла.
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Специалисты авторитетного издания Guru3D заметили довольно важное изменение в свежей версии инструментария CUDA Toolkit 12.9. Последний апдейт среды разработки содержит весьма внушительный список нововведений, среди которых можно обнаружить пункт с сообщением о прекращении поддержки видеокарт на базе графических архитектур Maxwell, Pascal и Volta.

В чейнджлоге сказано, что отныне эти видеокарты переведены в разряд устаревших GPU и вскоре будут полностью удалены из CUDA Toolkit. Это произойдет с релизом следующей номерной версии инструментария. Пользователям данных графических ускорителей настоятельно рекомендуют как можно скорее мигрировать на более новые видеокарты NVIDIA.

Архитектуры Maxwell и Pascal широко известны среди геймеров, ведь именно на них базировались крайне популярные видеокарты серий GeForce GTX 900 и GeForce GTX 1000. Их по-прежнему можно обнаружить в компьютерах многих любителей игр. Последние изменения в CUDA Toolkit означают, что NVIDIA постепенно сворачивает поддержку этих GPU. Пока что с урезанием функционала карт столкнулись только разработчики, но через некоторое время оно настигнет и обычных игроков.

Обычно между окончанием поддержки в CUDA Toolkit и прекращением выпуска игровых драйверов проходит порядка 2 лет. Именно такой срок потребовался NVIDIA в случае карт с архитектурой Kepler. Впрочем, к тому времени многие адаптеры семейств Maxwell и Pascal уже не будут нормально запускать актуальные игровые новинки.  

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