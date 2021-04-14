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Производитель смартфонов Xiaomi расширяет свои инвестиции в сфере чипов . Анализ бизнес-данных показывает, что с 2019 по март 2021 года Xiaomi выкупила или существенно увеличила свои пакеты как минимум в 34 китайских компаниях в области чипов. Помимо чипов, Xiaomi также увеличила свои доли почти в 25 других компаниях, производящих технологическое оборудование. В число этих компаний входят не только разработчики микросхем и производители оборудования, но также стартапы, производители современных дисплеев, объективов для камер, систем автоматизации и точного оборудования.

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Xiaomi – восходящая звезда в области науки и технологий Китая, и ее доля на мировом рынке смартфонов сопоставима с долей Apple. Инвестиции компании в чипы и другое технологическое оборудование в основном осуществляются через дочернюю компанию Hubei Xiaomi Yangtze River Industry Fund Partnership. Эта дочерняя компания Xiaomi была основана в 2017 году с уставным капиталом в 12 миллиардов юаней (примерно 1,8 миллиарда долларов), но в первые несколько лет она практически бездействовала. Согласно анализу данных рыночной платформы, в 2019 году фонд Hubei Xiaomi Yangtze River Industry Fund инвестировал в шесть компаний, связанных с чипами.

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В прошлом году это число выросло до 22. Многие из этих компаний уже поставляют продукцию другим ведущим технологическим компаниям, таким как Xiaomi, OPPO, Huawei и Samsung Electronics. По состоянию на 29 марта 2021 года фонд Hubei Xiaomi River Industry Fund инвестировал в 6 местных разработчиков микросхем.

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Xiaomi заявила, что ее стратегия разработки чипов, запущенная в 2014 году, начала приносить плоды. 30 марта Xiaomi выпустила процессор для обработки изображений Surging C1 собственной разработки, который использовался в ее первом складном смартфоне.

«... Мы находимся на пути к производству чипов в течение 7 лет. Surging C1 – это небольшой шаг на пути к чипам Xiaomi и веха в создании образов Xiaomi, воплощая наши большие технические достижения и мечты», - сказал Лей Цзюнь: «Это Дорога длинная, и мы трепещем, и эта дорога полна опасностей, но у Xiaomi никогда не бывает недостатка в терпении и настойчивости».

С прошлого года многие китайские компании предприняли аналогичные усилия по разработке микросхем.

За последние полтора года Huawei инвестировала в более чем 20 компаний, связанных с чипами, чтобы заполнить пробелы в цепочке поставок в будущем. OPPO, четвертый по величине производитель смартфонов в мире, нанял множество ветеранов отрасли из поставщиков и конкурентов, таких как MediaTek и Huawei, для разработки собственных чипов. Автопроизводитель Geely планирует внедрить собственные чипы в автомобили уже в 2023 году.

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Интернет-компании Alibaba и Baidu также вошли в сферу проектирования и разработки микросхем, и обе выпустили свои собственные микросхемы искусственного интеллекта.

По словам аналитиков, китайские технологические компании осознали необходимость и проблемы независимых исследований и разработок микросхем.

Аналитик Nomura Securities Тенг Чжин сказал: «В Китае огромный рынок, который может предоставить пространство для развития местной экосистемы микросхем».

Тэн Чжэан сказал, что для крупных технологических компаний Китая более вероятным способом развития в области микросхем является производство некоторых своих микросхем самостоятельно, но не всех основных микросхем. «Для любой компании нереально позаботиться обо всем и использовать микросхемы, разработанные исключительно ею самой ... Это потребует слишком много ресурсов, а рыночный риск слишком велик».

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Тем не менее, инициативы Xiaomi в области управления питанием, графических процессоров, базовых станций, Wi-Fi, датчиков и микроконтроллеров показали ее амбиции в области производства чипов.

Некоторые компании, в которые инвестировали Xiaomi, недавно вышли на биржу или планируют совершить это в ближайшее время. Hengxuan Technology, компания по производству аудиочипов Bluetooth, в прошлом году была включена в Совет по науке и технологическим инновациям Шанхайской фондовой биржи; Telink Microelectronics, которая разрабатывает специализированные микросхемы для устройств IoT, и Intel как один из ее основных акционеров, планирует выйти на биржу. .

Xiaomi также инвестировала в Jingshi Intelligent, компанию по разработке микросхем искусственного интеллекта, специализирующуюся на видеонаблюдении и технологиях периферийных вычислений, и Xi'an Zhiduojing Microelectronics, которая разрабатывает микросхемы программируемых вентильных матриц (FPGA). Технология этого программируемого чипа в настоящее время находится в руках Intel и Xilinx.

Этот раунд инвестиций Xiaomi происходит в то время, когда позиции компании на мировом рынке смартфонов продолжают расти.

Аналитик из исследовательской компании Isaiah Research сказал: «Мы ожидаем, что поставки смартфонов Xiaomi в этом году впервые догонят Apple». «Для всех этих крупных технологических брендов, будь то за счет внутренних инвестиций или за счет увеличения будущих внешних инвестиций, создание собственных микросхем - это естественное дело ... В конце концов, микросхемы - это ядро всех электронных устройств и лучший способ отличить их от конкурентов».