Трековая версия 296 GTB, заменившая 488 Challenge

Ferrari 296 Challenge - это трековая версия 296 GTB, разработанная специально для чемпионата Ferrari Challenge Trofeo Pirelli customer racing championship. Это первый шестицилиндровый автомобиль, участвующий в соревнованиях серии, который заменяет 488 Challenge с двигателем V8.

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296 Challenge отказывается от гибридной системы и бензинового V6 296 GTB и вместо этого использует модифицированную для гонок версию стандартного 2,9-литрового V6 с двойным турбонаддувом. Этот двигатель выдает 700 л.с. и 739 Нм крутящего момента, что является новым рекордом мощности для гоночной серии Ferrari. Отказ от гибридной системы также привел к экономии веса на 140 кг, в результате чего общий вес 296 Challenge составил 1330 кг.



Аэродинамика была ключевым направлением при разработке 296 Challenge, и теперь он развивает прижимную силу в 870 кг при скорости 249,4 км/ч. Это на 18% больше прижимной силы, чем у предыдущего 488 Evo Challenge, и позволяет 296 Challenge проехать круг Муджелло на две секунды быстрее.



296 Challenge также оснащен новой тормозной системой ABS EVO Track, в которой используются карбон-керамические диски, разработанные Brembo специально для гоночного рынка. Говорят, что срок службы этих дисков в три раза больше, чем у 488 Evo Challenge, а колодок - в два раза дольше.