Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
MUKAGALI
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Открытие FRB 20220610A открывает новые возможности для изучения Вселенной

реклама

Вспышка, получившая название FRB 20220610A, длилась менее миллисекунды, но выделила энергию, эквивалентную выбросам Солнца за 30 лет. Она произошла в галактике, которая находится на расстоянии 12,9 млрд световых лет от Земли. Это означает, что сигнал от взрыва дошел до Земли за 8 млрд лет.

реклама

Открытие FRB 20220610A является важным шагом вперед в изучении быстрых радиовсплесков (FRB). FRB - это загадочные явления, природа которых до сих пор не до конца понята. Ученые считают, что они могут быть вызваны различными причинами, включая взрывы сверхновых звезд, коллапсы нейтронных звезд или столкновения магнитаров.

Открытие FRB 20220610A также имеет важное значение для изучения темной материи. Темная материя составляет более 85% массы Вселенной, но ее природа до сих пор неизвестна. FRB можно использовать для изучения темной материи, поскольку они взаимодействуют с ней.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новые данные являются шагом вперед в нашем понимании мира. Они показывают, что FRB - распространенные явления, которые можно использовать для изучения самых отдаленных уголков Вселенной.

#астрономия #открытие #frb
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Астрономы открыли новую Сверхновую
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
2
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
15
Tesla Cybertruck замечен на шоссе с десятками пулевых отверстий — в него стреляли из Томми-гана
2
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
36
Обновленный Ланцет получил "сознание" и теперь способен сам выбирать потенциальные цели для атаки
2
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
3
Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
+
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
36
Рейтинг стран по стоимости интернета
10
Samsung сообщил, что финальная версия Android 14 для линейки Galaxy S23 уже совсем близко
1
Эксперты объяснили, почему криптовалюты растут и будут расти далее вплоть до бычьего цикла
1
В Counter-Strike 2 начали разбанивать игроков, заблокированных из-за AMD Anti-Lag+
+
Ураганы обрушатся на сушу в эти выходные в двух разных океанах
+
«Леопарды» в обороне - всё ли так плохо для немецких кошек
2
Характеристики всех заблокированных процессоров Intel Core 14-го поколения нашли в Сети
+
Топовая версия OPPO A2m 5G получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища
+
В Geekbench 6 могли протестировать Oppo Find X7 на Dimensity 9300
+
Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
2
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
В Германии расценки на электроэнергию упали на рекордные на 46,2%
3

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
103
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
50
Создаю свой дистрибутив Linux
43
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
19
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
6
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
4
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
17
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+
О причинах нападения на Израиль
16

Сейчас обсуждают

John Doe
12:50
Что-то ты гипербализируешь тут. У 4к 65" плотность пикселей меньше, чем у FHD 27". Т.е. сидеть близко - бред. Не зря для ТВ есть рекомендованное расстояние просмотра.
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Михаил Шацкий
12:49
Вот в плане игр лучше сидеть на 10, чем переползать на 11. И с дровами беда, и разрабы всё ещё для 10 делают игры. 11 винда пока что слишком плохая
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Andrew Matys
12:49
Да. Но войну развязали не англосаксы.. Кому-то очень хочется сохранить контроль в соседних странах, чтобы все делалось с оглядкой на имперский центр. А если народ желает самостоятельно решать свою суд...
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
wld
12:48
Gentoo продакшн, привет Калька(Calculate linux)
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Михаил Шацкий
12:48
"С технической точки зрения Windows 11 является почти идеальной операционной системой, за исключением её высоких системных требований..." ...кучи багов, тонны сервисов по сливу данных и контекстной ре...
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
Kirito Satoshi
12:47
Мдяяя. Дайте разрабам 4060 и пусть на этом создают и тестят.
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
BuKToP
12:43
Сделать dump bios через fptw64. Я на ноуте сделал только через него
Разблокируем скрытые настройки БИОС
BuKToP
12:42
Всем доброго. Может кто подскажет как прошить модифицированный bin без програматора? Ноут ругается, программа asus win flash тоже ругается на неверный файл биоса.
Разблокируем скрытые настройки БИОС
Машиах
12:41
Раньше укромедиа просто врали, а теперь будут профессионально.
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
wld
12:40
Хочу вас огорчить, ни одна ОС изначально не приспособлена для работы. Майкрософт с 95-й да же солитер выпустила, специально, что-бы приучить людей работать с мышью. Нет ни одной ОС с очевидными действ...
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем