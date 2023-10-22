Открытие FRB 20220610A открывает новые возможности для изучения Вселенной

Вспышка, получившая название FRB 20220610A, длилась менее миллисекунды, но выделила энергию, эквивалентную выбросам Солнца за 30 лет. Она произошла в галактике, которая находится на расстоянии 12,9 млрд световых лет от Земли. Это означает, что сигнал от взрыва дошел до Земли за 8 млрд лет.

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Открытие FRB 20220610A является важным шагом вперед в изучении быстрых радиовсплесков (FRB). FRB - это загадочные явления, природа которых до сих пор не до конца понята. Ученые считают, что они могут быть вызваны различными причинами, включая взрывы сверхновых звезд, коллапсы нейтронных звезд или столкновения магнитаров.

Открытие FRB 20220610A также имеет важное значение для изучения темной материи. Темная материя составляет более 85% массы Вселенной, но ее природа до сих пор неизвестна. FRB можно использовать для изучения темной материи, поскольку они взаимодействуют с ней.

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Новые данные являются шагом вперед в нашем понимании мира. Они показывают, что FRB - распространенные явления, которые можно использовать для изучения самых отдаленных уголков Вселенной.