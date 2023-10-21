Система искусственного интеллекта может упростить и сделать доступным создание 3D-контента

Система искусственного интеллекта 3D-GPT - это новый подход к преобразованию текста в 3D моделирование, который использует модульную архитектуру с тремя основными агентами для интерпретации текстовых подсказок, улучшения описаний и создания 3D-ресурсов. Система может иметь значительное влияние на индустрию 3D-моделирования, сделав процесс более эффективным и доступным.



Агент отправки задач отвечает за синтаксический анализ текстовых инструкций и назначение задач соответствующим агентам. Агент концептуализации отвечает за добавление деталей, отсутствующих в первоначальном описании. Агент моделирования отвечает за настройку параметров и генерацию кода для управления 3D-программным обеспечением, таким как Blender.

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3D-GPT тестировался на подсказках типа "туманное весеннее утро, где покрытые росой цветы усеивают пышный луг, окруженный распускающимися деревьями". Система смогла генерировать полноценные 3D-сцены с графикой, которая точно отражала элементы, описанные в тексте.Хотя качество графики пока не является фотореалистичным, первые результаты показывают, что 3D-GPT предлагает многообещающий подход к упрощению создания 3D-контента. Модульная архитектура также могла бы позволить улучшать каждый компонент агента независимо друг от друга.Исследователи приходят к выводу, что 3D-GPT "предлагает базовую основу для будущих достижений в области генерации сцен и анимации". Это исследование может иметь значительное влияние на индустрию 3D-моделирования, сделав процесс более эффективным и доступным.