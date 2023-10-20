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United Airlines изменит процедуру посадки, сначала пассажиры будут занимать места у окна

Ожидается, что новый план посадки в WILMA сократит этот процесс на две минуты
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ЧИКАГО, 20 октября 2023 г. - United Airlines объявила сегодня, что с 26 октября начнет посадку пассажиров эконом-класса на места у окна в первую очередь. Ожидается, что новый план посадки под названием WILMA (окно, середина, проход) сократит процесс посадки на две минуты и сократит время, которое самолеты проводят на земле.

Пассажиры 4-й посадочной группы первыми ознакомятся с новым планом посадки. Пассажиры, сидящие у окна, поднимаются на борт первыми, за ними следуют пассажиры на средних сиденьях, а затем пассажиры, сидящие у прохода. Нескольким пассажирам, забронировавшим одно и то же место, например семьям, будет разрешено подняться на борт вместе.

Пассажиры, летящие первым классом и бизнес классом, не увидят никаких изменений в процессе посадки. Группа предварительной посадки, в которую входят путешественники с ограниченными возможностями, несовершеннолетние без сопровождения, военнослужащие на действительной службе и семьи с детьми в возрасте до двух лет, также не претерпит никаких изменений.

United Airlines в прошлом использовала план посадки WILMA, но прекратила его в 2017 году. Авиакомпания решила изменить свою политику, поскольку с 2019 года среднее время посадки увеличилось на две минуты.

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Это не единственное изменение в посадке, внесенное United Airlines за последние месяцы. В феврале авиакомпания начала разрешать пассажирам, путешествующим с детьми младше 12 лет, сидеть вместе без взимания дополнительной платы.

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авиация авиакомпании unitedairlines wilma
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