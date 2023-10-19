Обновление доступно в Германии, Великобритании и Индии, ожидается релиз для других регионов в ближайшие недели

One UI 6 основан на Android 14 и включает в себя ряд новых функций и улучшений, таких как новый дизайн, обновленная анимация и улучшенная производительность. Обновление также включает в себя ряд исправлений ошибок и патчей безопасности.

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Серия Galaxy S23 была подопытным кроликом для бета-версии One UI 6 с момента её начала, и Samsung выпустила в общей сложности восемь бета-обновлений для этих устройств. Другие устройства, такие как линейка Galaxy S22, также получили доступ к бета-версии, но не в такой степени, как флагманская линейка Samsung.

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Ожидается, что Samsung выпустит стабильную версию One UI 6 для серии Galaxy S23 в ближайшие недели. Как только обновление будет выпущено для флагманских устройств, ожидается, что оно будет распространено и на другие устройства Samsung в ближайшие месяцы.