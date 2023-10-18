Что может предложить бюджетный iPhone 2024 года

Apple не объявила, выпустит ли она iPhone SE четвёртого поколения, но ходили слухи и сообщения о его потенциальных функциях. В некоторых отчётах предполагается, что iPhone SE 4 может иметь дисплей большего размера, OLED-экран и новый дизайн, который больше похож на флагманские iPhone от Apple. Также возможно, что iPhone SE 4 может получить новый процессор, новую систему камер и новый модем 5G.



Однако важно отметить, что это всего лишь слухи и утечки, и Apple не подтвердила ни одну из этих сведений. Также стоит отметить, что Apple обычно не говорит о будущих продуктах, поэтому не исключено, что компания внесёт изменения в свои планы.





реклама



В целом, пока слишком рано с уверенностью говорить о том, как будет выглядеть iPhone SE 4 или какими функциями он будет обладать. Однако слухи и отчёты предполагают, что следующий iPhone SE может стать значительным обновлением по сравнению с текущей моделью.



Дата выпуска: Согласно недавнему отчёту от MacRumors, iPhone SE 4 может быть выпущен в первом квартале 2024 года. Это согласуется с предыдущим графиком выпуска iPhone SE, который составляет два-три года между моделями.

Дисплей: Ожидается, что iPhone SE 4 получит более крупный дисплей, чем текущий 4,7-дюймовый экран. Согласно отчёту MacRumors, новый дисплей будет иметь диагональ 6,1 дюйма и будет выполнен по технологии OLED. OLED-дисплеи обеспечивают более глубокий чёрный цвет и более высокий контраст по сравнению с LCD-дисплеями.



Дизайн: Сообщается, что iPhone SE 4 будет иметь новый дизайн, более похожий на дизайн флагманских iPhone. Это может означать, что новый iPhone SE будет иметь безрамочный дисплей с вырезом для камеры TrueDepth.



Камера: Ожидается, что iPhone SE 4 получит новую камеру с разрешением 48 мегапикселей. Это будет значительное улучшение по сравнению с 12-мегапиксельной камерой текущего iPhone SE.



Процессор: iPhone SE 4, скорее всего, будет оснащён новейшим процессором Apple A16 Bionic. Это обеспечит новый iPhone SE высокой производительностью и производительностью, сравнимой с флагманскими iPhone.



5G: iPhone SE 4, вероятно, будет поддерживать 5G. Это позволит пользователям подключаться к более быстрым сетям 5G.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Конечно, всё это лишь слухи и предположения, пока Apple не подтвердила никаких деталей о потенциальном iPhone SE 4. Однако, если эти слухи подтвердятся, новый iPhone SE может стать значительным обновлением по сравнению с текущей моделью.