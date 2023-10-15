Этот контроллер является положительным шагом в области доступности в играх и может помочь людям с ограниченными возможностями наслаждаться играми

Контроллер доступа оснащен сменными кнопками и джойстиками, что позволяет игрокам расположить контроллер наилучшим образом в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Он также включает в себя сменные магнитные кнопки, коробку, которую можно открывать одной рукой, и возможность комбинировать контроллеры.

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Контроллер был разработан в тесном сотрудничестве с сообществом по обеспечению доступности и предназначен для "широкого применения" к людям с широким спектром инвалидности. Его не нужно держать в руках, кнопки нажимать легче, а его джойстики можно настроить.Контроллер доступа появился через пять лет после того, как Microsoft выпустила свой адаптивный контроллер, который также предоставляет геймерам настраиваемый способ игры. Microsoft выразила поддержку новому контроллеру Sony, заявив, что "отрадно видеть, что другие представители отрасли применяют аналогичный подход, чтобы привлечь больше игроков к своей работе, уделяя особое внимание доступности".Геймеры и сторонники доступности высоко оценили контроллер доступа, отметив, что это значительный шаг вперед в области доступности в играх. Марк Барлет, основатель некоммерческой организации AbleGamers, сказал, что расширение движения за доступность в играх за последние пять лет было "захватывающим", и что контроллер доступа является отражением этого прогресса.

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