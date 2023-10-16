Project Primrose - это исследовательская инициатива Adobe, которая исследует потенциал гибких текстильных дисплеев в мире моды. В проекте демонстрируется платье, сшитое из уникальной ткани, которая может функционировать как программируемый дисплей, позволяя владельцу изменять внешний вид своей одежды с помощью динамичных узоров и изображений.



В основе Project Primrose лежит использование отражающих модулей-рассеивателей света с полимерно-дисперсионным жидким кристаллом (PDLC) на обратной стороне. Этот электроактивный материал позволяет создавать дисплеи с низким энергопотреблением, не излучающие излучения, которые можно разрезать на различные формы и которые могут динамически рассеивать свет для создания поразительных визуальных эффектов.

В контексте моды это означает, что платье или другие предметы одежды, изготовленные с использованием этой технологии, могут изменять свой внешний вид, демонстрируя различные дизайны и узоры по желанию владельца. Проект Primrose, по сути, объединяет сферы моды и технологий, предлагая заглянуть в будущее, где одежда может стать средством самовыражения и художественного творчества.



Таким образом, Project Primrose - это исследовательский проект, который исследует потенциал гибких дисплеев в мире моды. Это свидетельство развивающейся взаимосвязи между технологией и стилем, демонстрирующее, как обыденное может быть преобразовано в экстраординарное и как наша одежда может стать одновременно формой искусства и платформой для инноваций.