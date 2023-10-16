Исследование имеет потенциал для создания новых и доступных способов снижения шумового загрязнения в городской среде.

Ученые обнаружили, что шарики для пинг-понга можно использовать для блокирования низкочастотных городских звуков, таких как уличное движение и шум самолетов. Это достигается за счет использования шариков в качестве резонаторов Гельмгольца, которые представляют собой контейнеры, специально предназначенные для поглощения определенных звуковых частот.

Резонаторы Гельмгольца работают путем согласования колебаний звуковых волн с целью их поглощения. Объем контейнера и размер отверстия определяют частоту звука, которую может поглощать резонатор.

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Исследователи обнаружили, что, объединив несколько резонаторов Гельмгольца для формирования акустической метаповерхности, они могли бы увеличить количество поглощаемых резонансных частот. Это означает, что при совместном использовании нескольких шариков для пинг-понга можно было бы заблокировать больше звука. Хотя исследование все еще находится на ранней стадии, ученые полагают, что шарики для пинг-понга можно было бы использовать для создания недорогих и эффективных шумовых барьеров в городских условиях. Они также предполагают, что технология может быть использована для других применений, таких как фокусировка звука и нетрадиционное отражение звука.



Шарики для пинг-понга можно использовать для блокирования низкочастотных городских звуков, используя их в качестве резонаторов Гельмгольца. Объединение нескольких шариков для пинг-понга с образованием акустической метаповерхности может увеличить количество поглощаемых резонансных частот, блокируя больше звука.