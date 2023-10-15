Ученые предложили метод решения проблемы лунной пыли, которая может повредить оборудование и затруднить проведение исследований на Луне.

Ученые разработали потенциальное решение проблемы лунной пыли, которая может повредить оборудование и затруднить проведение исследований на Луне. Решение заключается в использовании гигантской линзы для рассеивания пыли и создания прочных дорог и посадочных площадок.



Для проверки своего метода ученые использовали мелкозернистый материал под названием EAC-1A, который является заменителем лунного грунта. Они использовали лазерный луч диаметром 50 мм, чтобы нагреть пыль примерно до 1600 C и расплавить ее, затем нарисовали изогнутые треугольные формы, которые можно было соединить для создания твердых поверхностей.

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Однако создание посадочной площадки размером 10 х 10 м заняло бы около 100 дней, а линзу, необходимую для работы лазера, было бы трудно транспортировать с Земли, а также она могла бы запылиться, что снизило бы ее функциональность.

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Несмотря на трудности, ученые считают, что их метод мог бы стать жизнеспособным решением проблемы лунной пыли. Они говорят, что важно найти способ использовать материалы, которые уже присутствуют на Луне, вместо того, чтобы транспортировать строительные материалы с Земли, что было бы слишком дорого.