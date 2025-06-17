2K и Gearbox внесли изменения на страницу Borderlands 4 в Steam. Были добавлены системные требования для ПК и подтверждено наличие двух систем защиты: уже знакомой Denuvo и новой, ранее неизвестной Symbiote.

Вчера компания 2K совместно с Gearbox Software обновили обложку игры Borderlands 4 на Steam. В рамках этого обновления было подтверждено наличие системы защиты Denuvo, а также объявлено о введении новой системы цифровой защиты (DRM) под названием Symbiote.

Пользователям ПК хорошо знакома технология Denuvo, которая предназначена для борьбы с пиратством и помогает сохранить продажи в первые недели после выхода игры. О Symbiote известно немного, особенно учитывая, что впервые она должна появиться именно в Borderlands 4. В интернете появились предположения, что это частная система, разработанная 2K или Gearbox, но официального подтверждения этому пока нет.

Появление двух систем DRM в одной игре вызвало неоднозначную реакцию. Многие были обеспокоены тем, как это может сказаться на производительности. Игра выйдет 12 сентября 2025 года.