Несмотря на то что Forza Motorsport от Turn 10 не сразу оправдала ожидания, студия не сдаётся. Они продолжают работать над тем, чтобы вернуть интерес игроков. Недавно вышло крупное обновление №21, которое демонстрирует их решимость улучшить игру и сделать её ещё более увлекательной.
Главным нововведением этого патча стало возвращение серии соревнований Champions Cup. Она включает турниры по различным дисциплинам, таким как Формула 1, IndyCar, NASCAR, MX 5 Cup и Le Mans.
Раньше награды в этой серии были временными, но теперь победители получают машины в постоянное пользование. Также был значительно переработан режим Builders Cup. Он стал более доступным за счёт упрощения требований и расширения выбора доступных автомобилей.
Одновременно с этим в Rivals появилось 19 новых временных испытаний, а в Featured Multiplayer была добавлена модификация, улучшающая связь между гонщиками. Также были внесены существенные изменения во внутриигровую экономику: цены на многие модели были значительно снижены.
Кроме того, разработчики улучшили искусственный интеллект соперников, что сделало езду на трассе более реалистичной.