Команда Turn 10 активно работает над исправлением проблем, возникших после выхода Forza Motorsport. В рамках ключевого обновления №21 они вернули культовый Champions Cup с постоянными наградами, упростили Builders Cup, добавили новые материалы в Rivals и Multiplayer, а также исправили экономику и улучшили искусственный интеллект соперников.

Несмотря на то что Forza Motorsport от Turn 10 не сразу оправдала ожидания, студия не сдаётся. Они продолжают работать над тем, чтобы вернуть интерес игроков. Недавно вышло крупное обновление №21, которое демонстрирует их решимость улучшить игру и сделать её ещё более увлекательной.

Главным нововведением этого патча стало возвращение серии соревнований Champions Cup. Она включает турниры по различным дисциплинам, таким как Формула 1, IndyCar, NASCAR, MX 5 Cup и Le Mans.

Раньше награды в этой серии были временными, но теперь победители получают машины в постоянное пользование. Также был значительно переработан режим Builders Cup. Он стал более доступным за счёт упрощения требований и расширения выбора доступных автомобилей.

Одновременно с этим в Rivals появилось 19 новых временных испытаний, а в Featured Multiplayer была добавлена модификация, улучшающая связь между гонщиками. Также были внесены существенные изменения во внутриигровую экономику: цены на многие модели были значительно снижены.

Кроме того, разработчики улучшили искусственный интеллект соперников, что сделало езду на трассе более реалистичной.