Используя MetaHuman, Nanite и Lumen, студия создает детализированную Сицилию 1920-х для истории Энцо Фавары, втянутого в мафиозные интриги семьи Торризи.

Студия Hangar 13 говорит, что, когда они создавали Mafia: The Old Country, они активно использовали новые инструменты разработки.

По задумке разработчиков, графика играет главную роль в погружении игрока в сюжет. Для максимального уровня детализации и реализма студия применяет передовые решения: систему фотореалистичных персонажей MetaHuman, технологию детализации окружения Nanite и глобальное освещение Lumen. Каждый компонент направлен на кардинальное повышение визуального качества.

В отличие от предыдущих частей серии, Mafia: The Old Country предлагает линейную структуру повествования. Этот осознанный выбор позволил команде сконцентрировать ресурсы на оттачивании графики и создании плотной атмосферы.

Действие игры развернется на Сицилии 1920-х годов. Игрокам предстоит пройти путь Энцо Фавары, молодого человека, втянутого в жестокий мир сицилийской мафиозной семьи Торризи. Его история власти будет построена на насилии, сложных интригах и неизбежных предательствах.