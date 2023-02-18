Всем привет, пишу первый раз статью на Oверлокерсе и хочу рассказать про мой опыт использования redmi note 10 4\64,покупал его на али экспресс в августе 2020 года за 15 тысяч деревянных, сейчас кратко расскажу про его характеристики и плюсы минусы за его цену.

Процессор Snapdragon™ 678 средне бюджетный процессор который был анонсирован 15 декабря 2020 года, у него нету никаких примечательных характеристик для повседневных задач его хватает более чем.

В игры он не может, первое время пабг шел хорошо в 60 стабильных фпс и грелся до состояния вокзального пирожка с капустой, но после ряда обновлений ему стало совсем плохо и выше тридцати фпс и постоянных дерганий ничего получить не ничего вышло ,поэтому спустя три месяца пабг был благополучно удален и забыт до смены смартфона.

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Что можно сказать про камеру, она есть и на этом хорошо цитирую с официального сайта ксяоми "Redmi Note 10 оснащён системой четырёх камер с поддержкой обработки нейронной сетью, которая позволит подчеркнуть каждую деталь на вашем снимке. Завораживающие горные хребты, грандиозные достопримечательности или съёмка крупным планом — Redmi Note 10 справится с любой сценой."

Из всего выше сказанного правдой является только сьемка крупным планом все остальное написано от балды маркетологами Xiaomi.

Ну чтож о минусах можно говорить много, но что же за свои пятнадцать тысяч он может показать достойного , во первых громкий динамик и быстрый отклик отпечатка пальца почти в любых условиях ,яркий амолед экран который за 1,5 года использования не изменил своей цветопередачи и яркости

Теперь мое любимое батарея на моем десятом ноте 5000 махов, что таковым и является первые месяцы нареканий не вызывала вообще телефон заряжал раз в два дня и не парился вообще , пользуюсь авто яркость интернет выключаю каждый раз как выключаю экран телефона , блютуз и геолокацию открывал по надобности и выключал сразу после.

Однако спустя 1,5 года начал замечать, что зарядки не хватает до вечера с учетом того что утром всегда 100 процентов , после решил скачать антуту ,что бы посмотреть как там чухает моя батарейка.

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Вот неутешительные результаты теста антуту, конечно результаты могут быть не точными, но потеря 28 процентов емкости меня очень разочаровала и заставила задуматься не является ли это тенденцией всех современных смартфонов среднего и бюджетного сегмента? Ведь друзья взявшие смартфоны в той же ценовой категории, начали жаловаться на потерю производительности и времени автономной работы.