Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Redmi note 10 и потеря 28% емкости аккумулятора за 1,5 года

Про опыт использования Redmi note 10; его явные плюсы и минусы, тенденция у современных телефонов на быструю деградацию батареи.
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Всем привет, пишу первый раз статью на Oверлокерсе и хочу рассказать про мой опыт использования redmi note 10 4\64,покупал его на али экспресс в августе 2020 года за 15 тысяч деревянных, сейчас кратко расскажу про его характеристики и плюсы минусы за его цену.

Процессор Snapdragon™ 678  средне бюджетный процессор который был анонсирован 15 декабря 2020 года, у него нету никаких примечательных характеристик для повседневных задач его хватает более чем.

В игры он не может, первое время пабг шел хорошо в 60 стабильных фпс и грелся до состояния вокзального пирожка с капустой, но после ряда обновлений ему стало совсем плохо и выше тридцати фпс и постоянных дерганий ничего получить не ничего вышло ,поэтому спустя три месяца пабг был благополучно удален и забыт до смены смартфона.

реклама

Что можно сказать про камеру, она есть и на этом хорошо цитирую с официального сайта ксяоми "Redmi Note 10 оснащён системой четырёх камер с поддержкой обработки нейронной сетью, которая позволит подчеркнуть каждую деталь на вашем снимке. Завораживающие горные хребты, грандиозные достопримечательности или съёмка крупным планом — Redmi Note 10 справится с любой сценой." 

Из всего выше сказанного правдой является только сьемка крупным планом все остальное написано от балды маркетологами Xiaomi.

Ну чтож о минусах можно говорить много, но что же за свои пятнадцать тысяч он может показать достойного , во первых громкий динамик и быстрый отклик отпечатка пальца почти в любых условиях ,яркий амолед экран который за 1,5 года использования не изменил своей цветопередачи и яркости 

Теперь мое любимое батарея на моем десятом ноте 5000 махов,  что таковым и является первые месяцы нареканий не вызывала вообще телефон заряжал раз в два дня и не парился вообще , пользуюсь авто яркость интернет выключаю каждый раз как выключаю экран телефона , блютуз и геолокацию открывал по надобности и выключал сразу после.

Однако спустя 1,5 года начал замечать,  что зарядки не хватает до вечера  с учетом того что утром всегда 100 процентов , после решил скачать антуту ,что бы посмотреть как там чухает моя батарейка.

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Вот неутешительные результаты теста антуту, конечно результаты могут быть не точными,  но потеря 28 процентов емкости меня очень разочаровала  и заставила задуматься не является ли это тенденцией всех современных смартфонов среднего и бюджетного  сегмента? Ведь друзья взявшие смартфоны в той же ценовой категории, начали жаловаться на потерю производительности и времени автономной работы.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны xiaomi аккамуляторы дешман
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
33
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
4
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
13 февраля 2023 21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Батальон "Ахмат" передаст подарок для бойцов ЧВК "Вагнер"
12
Пригожин пообещал добыть боеприпасы для ЧВК "Вагнер" любой ценой
10
Макрон обвинил Россию в эскалации конфликта и отверг возможность переговоров
7
Армия США устанавливает на Abrams M1A2 систему управления огнем с ИИ и сокращает экипаж до 2 человек
10
После заявлений о взломе игры Hogwarts Legacy, хакершу EMPRESS заблокировали на Reddit
51
ЧВК «Вагнер» публично попросили Минобороны России помочь с боеприпасами
47
Предприятие "Газпром нефть" теперь имеет право создать собственную ЧВК
5
Власти Германии предлагают передать Украине самый мощный танк на планете – Пантера со 130-мм пушкой
6
Курс упал до 75 руб за доллар, ключевую ставку оставили без изменений, а товары дорожают
3
МО РФ рассказало о целях вчерашнего ракетного удара по территории Украины
6
Больше 100 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 – финальный список февраль 2023г
10
4 ожидаемых проекта Apple буксуют из-за технических проблем
+
Украинские власти призвали жителей Бахмута (Артёмовска) немедленно эвакуироваться
7
Россия вынудила американских газовщиков продавать газ себе в убыток
13
Бывший президент Грузии допустил участие страны в военном конфликте на стороне России
2
На шаг ближе к Бахмуту - ЧВК "Вагнер" освободили стратегический пункт Парасковиевку
+
Razer представила игровую клавиатуру BlackWidow V4 Pro с обновлённым диском управления
3
Компания MSI подготовила для фанатов AMD бюджетную материнскую плату MAG X670E
1
Командир "Вагнера" раскрыл потери ВСУ в Соледаре - на каждого бойца ЧВК пришлось по 7 солдат ВСУ
5
GeForce RTX 3060 Ti сильно подешевела – купить видеокарту можно дешевле обычной GeForce RTX 3060
8

Популярные статьи

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
23
Пентагон "крайне обеспокоен" растущей мощью Военно-воздушных сил Китая - Asia Times
7
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году
12
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
6
Как в США потратили на ракеты $1.5 млн, сбивая метеозонды, запущенные американскими школьниками
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Февраль)
9
Как я выбирал между AMD Radeon RX 7900 XTX и NVIDIA GeForce RTX 4090
180
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
16
О GeForce GTX 760 в 2023 году
15
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
9

Сейчас обсуждают

Ёшкин кот
20:58
А скачок в цене тоже будет ?
Скачок в производительности для Radeon RX 8000 (RDNA 4) будет весьма высок — AMD
Юрий Савин
20:58
Стоит переходить через лет так через 5. Виндувс 10 такой же была на начальных этапах
Microsoft готовит большое обновление File Explorer для Windows 11
Збышек Мицкевич
20:57
Пририсуйте ему сзади двух санитаров! Будет хохма! )))))
Госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне не сомневаются в победе Украины
Ёшкин кот
20:56
Достаточно того , что в Испании детям разрешат менять свой пол
Немного геометрии: глава МИД Германии предложила Путину развернуть свою политику «на 360 градусов»
Збышек Мицкевич
20:55
Я так понимаю, Зеленый поделился напасом... Как-то слишко оторвано от реальности Седой рассуждает...
Госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне не сомневаются в победе Украины
Евгений Сом
20:55
ха ха ха мечты нубика. А что мешало сейчас сделать тоже самое или поколением до этого? Может сразу +1000% к производительности и 99% к цене, чтобы не мелочиться )))
Скачок в производительности для Radeon RX 8000 (RDNA 4) будет весьма высок — AMD
Listoman
20:53
4090 догнать хоть смогут?)
Скачок в производительности для Radeon RX 8000 (RDNA 4) будет весьма высок — AMD
Евгений Сом
20:51
А ты сам свою статью читал или мозгов не хватает понять что сморозил бред? Не просветишь каким боком ты СКАЧАЕШЬ эти 645 дополнений? Пиратка естественно не в счет, т.к. там можно получить все и сразу.
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
RedStone
20:50
А какая карта у тебя ? Небось игровая (тм) 1050Ti ?
Скачок в производительности для Radeon RX 8000 (RDNA 4) будет весьма высок — AMD
daimos
20:47
От знатока практологии истина о фактологии
Немного геометрии: глава МИД Германии предложила Путину развернуть свою политику «на 360 градусов»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем