Redmi note 10 и потеря 28% емкости аккумулятора за 1,5 года
Всем привет, пишу первый раз статью на Oверлокерсе и хочу рассказать про мой опыт использования redmi note 10 4\64,покупал его на али экспресс в августе 2020 года за 15 тысяч деревянных, сейчас кратко расскажу про его характеристики и плюсы минусы за его цену.
Процессор Snapdragon™ 678 средне бюджетный процессор который был анонсирован 15 декабря 2020 года, у него нету никаких примечательных характеристик для повседневных задач его хватает более чем.
В игры он не может, первое время пабг шел хорошо в 60 стабильных фпс и грелся до состояния вокзального пирожка с капустой, но после ряда обновлений ему стало совсем плохо и выше тридцати фпс и постоянных дерганий ничего получить не ничего вышло ,поэтому спустя три месяца пабг был благополучно удален и забыт до смены смартфона.
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Что можно сказать про камеру, она есть и на этом хорошо цитирую с официального сайта ксяоми "Redmi Note 10 оснащён системой четырёх камер с поддержкой обработки нейронной сетью, которая позволит подчеркнуть каждую деталь на вашем снимке. Завораживающие горные хребты, грандиозные достопримечательности или съёмка крупным планом — Redmi Note 10 справится с любой сценой."
Из всего выше сказанного правдой является только сьемка крупным планом все остальное написано от балды маркетологами Xiaomi.
Ну чтож о минусах можно говорить много, но что же за свои пятнадцать тысяч он может показать достойного , во первых громкий динамик и быстрый отклик отпечатка пальца почти в любых условиях ,яркий амолед экран который за 1,5 года использования не изменил своей цветопередачи и яркости
Теперь мое любимое батарея на моем десятом ноте 5000 махов, что таковым и является первые месяцы нареканий не вызывала вообще телефон заряжал раз в два дня и не парился вообще , пользуюсь авто яркость интернет выключаю каждый раз как выключаю экран телефона , блютуз и геолокацию открывал по надобности и выключал сразу после.
Однако спустя 1,5 года начал замечать, что зарядки не хватает до вечера с учетом того что утром всегда 100 процентов , после решил скачать антуту ,что бы посмотреть как там чухает моя батарейка.
Вот неутешительные результаты теста антуту, конечно результаты могут быть не точными, но потеря 28 процентов емкости меня очень разочаровала и заставила задуматься не является ли это тенденцией всех современных смартфонов среднего и бюджетного сегмента? Ведь друзья взявшие смартфоны в той же ценовой категории, начали жаловаться на потерю производительности и времени автономной работы.
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