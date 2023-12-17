За последние 15 лет, в России намечается тенденция по снижению потребления спиртных напитков. А правительственная концепция предполагает и дальнейшее снижение к 2030 году на 12%

Россия не самая пьющая страна

Многие люди до сих пор считают, что Россия - самая пьющая страна в мире, что мы абсолютные чемпионы по употреблению спиртных напитков. Даже в некоторых произведениях культуры это отражается, например русские учат пить иностранцев. На самом деле, Россия в этом лидером не является, в ряде стран даже "цивилизованной Европы", потребление алкоголя выше, чем у нас.

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Кроме того, начиная с 2009 года, в России наметилась тенденция к снижению употребления алкоголя. Причем этот показатель за 14 лет снизился почти в два раза. Сейчас он составляет 8,9 литров чистого этилового спирта на человека, а был в 2009 в районе 18.

Следует конечно учесть, что некоторые данные в статистику не попадают. Это контрафактный алкоголь, а его производство пока еще значительное и спиртные напитки кустарного изготовления, тоже пока еще в "моде".

Причины снижения потребления спиртного

Снижение потребления алкоголя в России в последнее время обусловлено многими факторами, как объективными, так и субъективными.

Одним из главных, как заявил Министр Здравоохранения РФ Михаил Мурашко, прошла мода на пьяный разгул, навязанная нам в 90-е годы.

Так же можно отметить и ряд ограничительных мер, например запрет на рекламу алкоголя, запрет на его продажу в ночное время, усиление ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, усиление мер к управляющим автомобилем в нетрезвом состоянии.

Возможно сыграли роль и развитие сферы досуга, спортзалов.

Улучшились вопросы трудоустройства и повышение трудовой дисциплины.

Да и повышение цен тоже к этому можно приписать.

Концепция Правительства России

Правительством утверждена концепция сокращения потребления алкоголя до 2030 года. По ней предполагается достигнуть сокращения с 8,9 до 7,8 литров этанола на человека в год.

В ее рамках основной упор сделан на следующие меры:

1. Укрепление ценностей и пропаганда здорового образа жизни.

2. Развитие системы профилактики пьянства и алкоголизма.

3. Улучшение медицинской помощи и реабилитации зависимых граждан.

4. Противодействие обороту нелегальной алкогольной продукции.

5. Решение вопроса о закрытии торговых точек, торгующих спиртным в жилых домах.





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Планы Правительства и меры конечно интересные, актуальные и своевременные. Остается только надеяться на их успешное выполнение. Но раз эта тенденция уже и раньше наметилась, то положительные результаты вполне можно предполагать.