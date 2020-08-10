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Если внимательно изучить обзор и свести результаты в единую таблицу, то вывод напрашивается однозначный – серьёзное уменьшение кэша L3 компании AMD удалось компенсировать подросшими частотами Infinity Fabric и, как следствие, повышенной частотой работы оперативной памяти. Тесты проводились на частоте ядер процессора 4475 МГц при работе IF на частоте 2133 МГц.

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При анализе результатов тестового бенчмарка 3DMark также наблюдается паритет с 3700х и не слишком сильное отставание от "машины по производству кадров" в лице Intel Core i9-9900K.

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Если же сравнить Ryzen 7 PRO 4750G на равных частотах с 3700X, то первый недобирает не более 10 гфлопс в линкс и теряет чуть менее 200 баллов в Cinebench R20. При этом потребление по показателю Core+SoC Power оказывает на 40% ниже чему Matisse.

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Примечательно, что разгон шины и памяти имеет ключевое значение. В полном стоке 4750G выбивает в Cinebench R20 менее 4000 баллов.

Более детально ознакомиться с новым семейством Renoir можно по ссылке в источнике.