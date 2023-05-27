Что предлагает, новый смартфон от Samsung, на поприще среднего ценового сегмента и может ли тягаться с прямыми конкурентами на рынке?

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Серия Galaxy от Samsung, является одной из самых популярных смартфонов во всем мире. 20-ого февраля 2019 года состоялась ежегодная конференция Samsung Unpacked. Выступая, руководитель мобильного подразделения Донг Джин Ко (DJ Koh), рассказал широкой публике, что с момента выхода линейки Galaxy в 2010 году было продано более 2-ух млрд устройств. А в 2022 году, южнокорейский гигант смог занять лидирующую позицию на рынке, с долей в 23,8 %, как сообщала компания Strategy Analytics.

В марте 2023 года, Samsung представила миру, новинку среднего ценового сегмента, Galaxy A54 5G. Рассмотрим ее со всех сторон и сравним с прямым конкурентом на рынке Google Pixel 6A.

Экран и дизайн

Galaxy A54 5G - поставляется с экраном, сделанным по технологии Super Amoled, диагональю в 6.4 дюйма и разрешением 2340x1080 пикселей. Производитель заявляет о пиковом значении яркости в 1000 нит. Имеет частоту обновления в 120гц. В свою очередь Pixel 6A обладает диагональю в 6.1 дюйма и частоту обновления в 60гц, а также яркостью в 778 нит. Экран большей диагонали наверняка станет лучшим выбором для тех, кто много играет на смартфоне и часто просматривает видео. А небольшой перевес по яркости, немного добавит комфортности просмотра в солнечный день.

Galaxy A54 5G предлагает 4 разные расцветки корпуса.

От банального белого и графитового, до фиолетового и цвета “лайм”. Задняя крышка состоит из глянцевого стекла, а окантовка пластиковая, стилизованная под металл. В свою очередь, задняя крышка Pixel 6A состоит из пластика.

Процессор, память, аккумулятор

Samsung Galaxy A54 работает на процессоре собственного производства, Exynos 1380 который имеет в своем распоряжении 4 ядра Cortex-A55 2 ГГц и 4 ядра Cortex-A78 2.4 ГГц, создан по 5 манометровому техпроцессу, в паре с 6гб оперативной и 128гб внутренней или 8гб оперативной и 256гб внутренней памяти. У Google Pixel 6A стоит процессор Google Tensor, который, является так же собственной разработкой компании, сочетает в себе 2 ядра Cortex-A76 2.25 ГГц, 2 ядра Cortex-X1 2.8 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 1.8 ГГц, создан по 5 манометровому техпроцессу, в паре с 6гб оперативной памяти.

Тест и сравнение производительности geekbench 5

Samsung galaxy A54 5G

Google Pixel 6A





Samsung Galaxy A54 имеет батарею на 5000 мАч, Google Pixel 6A - 4410 мАч.

Программное обеспечение

Оба смартфона (на момент написания статьи) работают на последнем Android 13, поверх которого Samsung накладывает собственную оболочку One UI. Общий вид оболочки, выдержан в стиле Samsung и визуально практически не отличается от предыдущих версий. Следует отметить, что Google Pixel 6A работает, на так называемом, чистом Android которому пользователи, зачастую отдают предпочтение т.к. он не загружен сторонней оболочкой.

Камеры

На задней крышке Galaxy A54 расположились: 50-мегапиксельная основная камера с апертурой 1.8, 12-мегапиксельная широкоугольная, апертурой 2.2 и 5-мегапиксельная макрокамера, с апертурой 2.4. Запись видео в 4К разрешении при 30FPS. Есть оптическая стабилизация и замедленная сьемка в 240 кадр./с с HD разрешением. Фронтальная камера, с разрешением 32-мегапикселя и апертурой 2.2. Pixel 6A обладает 2 сенсорами 12.2 и 12 Мп с апертурами 1.7, 2.2. Присутствует оптическая стабилизация видео и 4К сьемка при 30FPS. Ресурс CNET.COM провели сравнение камер устройств, где явным фаворитом стал Pixel 6A.

Цены в России

Цена на Samsung Galaxy A54 5G начинается от 32999 рублей за минимальную версию.

Google Pixel 6A стоит 35999 рублей, но конечно возможно найти и дешевле. Речь идет об устройствах с гарантией от продавца.

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