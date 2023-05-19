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Take-Two Interactive выпустила годовой отчет
Каких успехов удалось добиться и что планирует компания в ближайшие годы?
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Grand Theft Auto V, судя по отчету, остаётся самой продаваемой одиночной игрой всех времен. Вышедшая уже на третьем поколении консолей, по-прежнему вполне стабильно продается в количестве 5-ти млн копий за квартал. Таким образом, компании удалось добиться поразительных цифр в 180 млн копий за весь период с момента выхода. Финансовый отчет затронул и Red Dead Redemption 2, продажи которой на данный момент составляют 53 млн копий. Чистая выручка компании за 2023 финансовый год составила 5,35 млрд долларов.


В будущих планах компании, согласно прикрепленному к финансовому отчету пресс-релизу, достичь перманентного роста к 2025-ому финансовому году и прийти к ошеломительной отметки в 8 млрд долларов, а также сохранить тенденцию в 2026-ом финансовом году. К концу марта 2024 года Take-Two Interactive планирует выпуск 3-ех AAA проектов, а в 2025-ом выпустить несколько настолько крупных проектов, что они предположительно установят новые стандарты индустрии.


Мы уже знаем о планах компании по выпуску Max Payne 1-2, обновленной версии культовых игр, объединённых в одну, от все той же студии Remedy. Студия Hangar 13, еще в 2022 году, празднуя 20-ти летие серии игр mafia, рассказала о начале разработки 4-ой части. Бесчисленному обществу любителей серии игр grand theft auto, так же в 2022 году Rockstar games подтвердила разработку следующей номерной части серии.

А пока мы находимся в утомительном ожидании, предлагаю взглянуть на концепт трейлеры вышеупомянутых игр.

Max Payne

Mafia 4


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13700K дешевле 40 тр в Регарде

А какую игру ждете вы?

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