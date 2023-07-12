Возможно потому что Baldurs Gate 3 слишком хороша для PlayStation 5, но это не точно

По сообщениям издательства Eurogamer , версия Baldurs Gate 3 для PlayStation 5 работает "не очень хорошо" - в игре наблюдаются максимум 40-50фпс при значительно более низких текстурах, чем на PC, что особенно бросается в глаза при диалогах, когда мы можем прекрасно рассмотреть лица персонажей. Перемещение сделали при помощи геймпада, что можно будет оценить и на PC. По наблюдениям журналиста, проблемы версии для PS5 проистекают из... разделенного экрана для XBOX - данную функцию пока еще никак не могут поднять на "плойке" (несмотря на то, что на "коробоксе" она прекрасно работает)

реклама Также наблюдается небольшое снижение качества текстур - PS5 не совсем дотягивает до уровня ПК, что является досадным, особенно когда в разговорах и лицах видны вблизи. Но, возможно, совместный режим с разделением экрана - и возможность эффективного рендеринга двух версий игры - тоже стоит учитывать.

С положительной стороны, пользовательский интерфейс контроллера хорошо справляется с наведением порядка в загруженном макете, сохраняя при этом ясность в важных вещах, таких как количество действий и бонусов, которые у вас остались, и количество перемещений. И если вы хотите использовать этот пользовательский интерфейс на ПК, вы можете - просто подключите контроллер, и он должен автоматически поменяться местами.

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На ПК/ХВОХ игра выйдет 3 августа, на PS5 - 6 сентября 2023г.