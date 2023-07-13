Все к этому шло, начиная с оброненной на презентации фразы про 30фпс.

И вот, после того, как были опубликованы системные требования к будущему эксклюзиву Microsoft, который разрабатывает студия Bethesda, оптимизируя свой продукт с такой никому неизвестной и никому ненужной на игровом рынке компанией, как AMD (а почему это так, ви сами можете напейсать в комментариях). И глядя на эти шикарные системные требования многое стало ясным, особенно из того, что говорилось ранее на презентациях. Уж если с подобным железом и при посредничестве AMD нас всех будут ждать "стабильные 30фпс" (правда не везде и не всегда), то как вы понимаете с железом, указанным в Стиме

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нас будет поджидать просто "невероятные очучения". Как видно из системных требований, для данного проекта требуется исключительно SSD в качестве накопителя (но это мы еще проверим). Нам только остается надеяться, что оптимизация в Starfield все же будет куда как лучше, чем в том же Horizon Zero Dawn (где при запуске игры на процессорах Интел постоянно возникали фризы, в то время как на системах АМД все было гладко). Также будем надеяться. что разум все же возобладает у разработчиков и они все-таки добавят в игру технологии Nvidia (я намекаю на DLSS, которая работает куда как лучше, нежели FSR).

Хотя, прекрасно зная, что за игрой стоит Тод Говард и студия-разработчик - Бетезда, то проще быть готовым к океану багов и мемов с самого первого дня. Мы все помним в каком качестве вышли в свое время "Скурим" и "Fallout 76".

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В целом игровое сообщество крайне негативно отнеслось к столь неприкрытой пиар-акции нового железа от АМД. И недовольство продолжает потихоньку нарастать.