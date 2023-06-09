"Благотворительный взнос" попросили сделать якобы вечером в парке имени Шевченко.

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Вечером 7 июня в парке имени Шевченко якобы был ограблен атташе посольства США, сообщают Vesti.ua .

"Вечером 7 июня в полицию Киева обратился атташе посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. Он заявил, что его обворовали в парке Шевченко", — говорится в сообщении издания.

Со слов заявителя у него украли Iphone 12 и кошелек с банковскими картами, с которых грабители успели снять 400$.

Согласно показаниям другого источника, все вышеперечисленные вещи сотрудник посольства "забыл" в баре, потому что к тому времени находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. А в полицию сотрудник посольства обратился ради страхового возмещения.

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Вот такие вот анекдоты иногда происходят в нашем маленьком безумном мире.