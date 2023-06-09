Игры Owlcat Games - только для западной "элиты".

реклама

На игровой бизнес-конференции WN'23 в Стамбуле представители студии Owlcat Games (некогда московская игровая студия) отказались общаться с представителями российских игровых изданий. Представитель IXBT.Games получил отказ в интервью, хотя компания ранее сама его утвердила. Встреча была назначена по поводу будущей игры Warhammer 40k: Rogue Trader. Со слов представителя IXBT.Games некто Путилин аргументировал отказ тем, что компания теперь кипрская и общаться с российской и беларусской прессой и аудиторией больше не желает.

Комментарий Никиты Путилина:

«На сегодняшний день, в соответствии с позицией компании по всем игровым продуктам, Games Workshop [правообладатель бренда Warhammer] договорилась с Owlcat Games не осуществлять маркетинговую поддержку и продажи Rogue Trader в определенных странах, включая Россию и Беларусь. Если ситуация поменяется, мы обязательно сообщим об этом».

Что в переводе с верхнеинтернетовского на общечеловеческий звучит примерно так : "мы тут в белом стоим, а от вас говном воняет".

Отдельно стоит отметить, что компания GamesWorkshop не запрещала продажи товаров под брендом Warhammer - это позиция издателя SEGA. К слову в Steam продукты по вселенной Warhammer 40k - Darktide и Boltgun доступны для приобретения.

Глядя на подобные заявления так и хочется пожелать подобным разработчикам, чтобы все их корпоративы проходили в «McDonalds» . В американском. А когда им таки захочется вернутся на русскоязычный рынок :

- Надеемся, что Вы по нам скучали.

- Не настолько.

П.С. А вы еще переживали, что от нас "сбежали" такие разработчики... Да и скатертью дорога...Или не скатертью - тут уж как получится.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD