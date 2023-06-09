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На игровой бизнес-конференции WN'23 в Стамбуле представители студии Owlcat Games (некогда московская игровая студия) отказались общаться с представителями российских игровых изданий. Представитель IXBT.Games получил отказ в интервью, хотя компания ранее сама его утвердила. Встреча была назначена по поводу будущей игры Warhammer 40k: Rogue Trader. Со слов представителя IXBT.Games некто Путилин аргументировал отказ тем, что компания теперь кипрская и общаться с российской и беларусской прессой и аудиторией больше не желает.
Комментарий Никиты Путилина:
«На сегодняшний день, в соответствии с позицией компании по всем игровым продуктам, Games Workshop [правообладатель бренда Warhammer] договорилась с Owlcat Games не осуществлять маркетинговую поддержку и продажи Rogue Trader в определенных странах, включая Россию и Беларусь. Если ситуация поменяется, мы обязательно сообщим об этом».
Что в переводе с верхнеинтернетовского на общечеловеческий звучит примерно так : "мы тут в белом стоим, а от вас говном воняет".
Отдельно стоит отметить, что компания GamesWorkshop не запрещала продажи товаров под брендом Warhammer - это позиция издателя SEGA. К слову в Steam продукты по вселенной Warhammer 40k - Darktide и Boltgun доступны для приобретения.
Глядя на подобные заявления так и хочется пожелать подобным разработчикам, чтобы все их корпоративы проходили в «McDonalds» . В американском. А когда им таки захочется вернутся на русскоязычный рынок :
- Надеемся, что Вы по нам скучали.
- Не настолько.
П.С. А вы еще переживали, что от нас "сбежали" такие разработчики... Да и скатертью дорога...Или не скатертью - тут уж как получится.