Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора

Как вам всем должно быть известно, для охлаждения современного шестиядерного процессора нужна минимум AIO360 - по версии некоторых специалистов/блогеров. Но мы попробуем поискать суперкулер в другой категории. И за совсем другие деньги.
[ ] для раздела Блоги
5
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Введение

В сети уже неоднократно встречается утка, что для охлаждения процессора, типа 10400/11400/12400/12600 нужна "вода", так как "воздух не вывозит". При этом не уточняется почему он "не вывозит" и при каких условиях. Ну, если гонять Праймы/Линксы круглосуточно, да еще и на 5ГГц+ - то тут и кастома будет мало :) Но мы все же попытаемся докопаться до "истины" и выяснить - какой кулер потребуется большинству пользователей для комфортных игор.

Участники тестирования

реклама

Prolimatech Lynx

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   Самый тонкий кулер в истории кулеростроения - толщина радиатора всего 27мм! В свое время (год назад) я успел хапнуть экземпляр этого кулера в магазине Coolera.ru.

реклама

Cryorig M9A

Радиатор установлен параллельно видеокарте

реклама

   Самый компактный и дешевый, но при этом качественный кулер с 92мм вентилятором.

Cryorig H7 Plus

реклама

   Компактный (до 145мм в высоту) кулер с двумя 120мм вентиляторами в комплекте.


Deepcool Gammaxx 300

   Данного участника можно и не представлять ибо на текущий момент он представляет на рынке категорию "старше окаменелостей динозавра" - данная модель находится на рынке уже более 12 лет! Человеческое крепление с бэкплэйтом  для нашего старичка на сокет115х/1200/1700. Именно оно использовалось для установки кулера в этом тестировании.

В качестве "шкурки от банана" 

в тестировании также примет участие "корзинка" CoolerBossс максимальным ТДП 65Вт.

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : Asus Prime Z690M-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 1603

Процессор :Core i5-12400 2.5-4.4GHz (Alder Lake, L3 - 18Mb)

ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME

Диск №2 : ADATA Swordfish 2Tb NVMe

Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb

Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)

Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями

Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)

Система охлаждения : Cryorig M9A, Cryorig H7 Plus, Deepcool GammaxX 300, Prolimatech Lynx.

Мониторинг :

- CapFrameX 1.6.0

- Реобас Thermaltake Commander F6 RGB (контроль оборотов вентилятора)

Нагрузка

Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин) с трассировкой на "Впечатляюще" и без нее. Плотность толпы - Высокая.

Horizon Zero Dawn Comlete Editions (GOG) - бенчмарк, 1080р/Средние, 900об/мин.

"А разве трассировка лучей не идет на RT блоках видеокарты? Зачем с ней тестировать процессор ?" - задавали некоторые пользователи такой вопрос.

  Трассировка лучей, помимо видеокарты, также нагружает и процессор (особенно это заметно по старшим моделям, где разница в температурах куда более серьезная, чем у младших шестиядерников). Еще разработчики Battlefield V в одном из интервью упоминали, что для лучшей производительности в режиме трассировки лучей пользователю нужно иметь процессор с максимально возможным числом потоков. Ну да это мы еще проверим, но уже в другой статье.

  Prolimatech Lynx, Cryorig M9A и GammaxX300 были протестированы в 2-х положениях, а Cryorig H7 Plus - с одним и двумя вентиляторами. Корзинка Кулербосс - тестировалась на 2000 и 900 об в Horizon Complete Edition и на 2000 об в Киберпанк 2077.

Результаты тестирования

Coolerboss 2000 об/мин

Coolerboss 900 об/мин

Coolerboss 2000об/мин

Ну что здесь можно сказать - бюджетный кулер, он и в Африке бюджетный кулер. Чудес от него ждать не стоит.

PT Lynx 900об/мин

PT Lynx 900 об/мин (RAM 2400MHz)

PT Lynx 900об/мин RTX Off

   А говорят, что разгон нагревает контроллер памяти в процессоре... О сколько нам открытий чудных...

PT Lynx 900об/мин RTX On

PT Lynx 900 об/мин радиатор параллелен видеокарте

PT Lynx 900об/мин радиатор параллелен видеокарте

PT Lynx 900об/мин RTX On, радиатор параллелен видеокарте

Cryorig M9A 900 об/мин

Cryorig M9A 900об/мин радиатор параллелен видеокарте

Cryorig M9A 900об/мин(RAM 2400MHz)

Cryorig M9A 900об/мин RTX Off

 А вот в случае с М9А наоборот - разгон ОЗУ повысил температуру процессора. Мистика какая-то...

Cryorig M9A 900об/мин RTX On

Cryorig M9A 900об/мин радиатор параллелен видеокарте

Cryorig M9A 900об/мин RTX On радиатор параллелен видеокарте

Cryorig H7 Plus 900об/мин (один вентилятор)

Cryorig H7 Plus 900об/мин (два вентилятора)

Cryorig H7 Plus 900об/мин (один вентилятор)

Cryorig H7 Plus 900об/мин RTX On (один вентилятор)

Cryorig H7 Plus  900об/мин (два вентилятора)

Cryorig H7 Plus 900об/мин RTX On (два вентилятора)

   Как видим, установка второго вентилятора позволяет нам скинуть с процессора в среднем 2-3°C.

GammaxX 300 900об/мин

GammaxX 300 900об/мин радиатор параллелен видеокарте

GammaxX 300 900об/мин RTX Off

GammaxX 300 900об/мин RTX On

GammaxX 300 900об/мин RTX On, радиатор параллелен видеокарте

GammaxX 300 900об/мин радиатор параллелен видеокарте

   Как результат с трассировкой м/б холоднее, чем без нее ? Это уже вопросы к самой игре, в ней много всяких "интересных" моментов.

Итоги

  Если вы собираете бюджетную игровую систему на основе 10400/11400/12400, то вам вполне хватит любого бюджетного кулера на 3-х теплотрубках. Покупать кулеры типа "корзинка" строго не рекомендуется - пожалейте свои уши и голову, оставьте эти "кулеры" для "Святых Целеронов" (процессоров, которые не греются).

Prolimatech Lynx - этот раритетный кулер в целом очень сильно удивил. Обладая в среднем в 2-4 раза меньшей площадью рассеивания радиатора, этот малыш показал очень хорошую производительность. То есть дело не в площади рассеивания, а в продуманной конструкции радиатора и правильно подобранном вентиляторе. Во время тестирования от кулер исходил жар, хорошо ощущаемый на расстоянии 10-15см.

Поворот кулера на 90° (вентилятором к видеокарте) в среднем повышает температуру процессора на 3-4°C. Но если бэкплэйт вашей видеокарты участвует в охлаждении, то это может помочь вам скинуть примерно 5-6°С с хотспота/ГПУ. И обратите внимание - совершенно бесплатно ! А вот при использовании "бюджетной AIO360" подобный фокус уже не получится провернуть.

 А автор продолжит искать "бюджетные суперкулеры" дальше. Не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся (после небольшой рекламной паузы).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

deepcool gammaxx 300 i5-12400 prolimatech lynx coolerboss cryorig h7 plus cryorig m9a z690m-plus d4
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
7
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
19
Майнеры находят новые методы применения своим видеокартам
9
Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
5
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
5
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
43
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
3
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
2
Дроны-камикадзе атаковали Севастополь – удар координировал американский шпион RQ-4 Global Hawk
9
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
7
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
3
RTX 3080 Ti ломаются в Diablo 4 после кат-сцен
+
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
6
Почему мы не рекомендуем покупать Core i9-13900KF, и сколько можно сэкономить на старых флагманах
6
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
41
Инженеры Tesla долго сопротивлялись решению Илона Маска отказаться от радаров
1
Российские ученые создали протез левого желудочка сердца для детей
+

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
5
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
54
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
8
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
83
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
6
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
18
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
16
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
16
Мои впечатления от игры Gothic 3. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Андрей Солдатов
16:28
Да, пора уже вагнеровцам зачистить Вашингтон от мерзавцев...что-то раздухарились разногендерные
Евгений Пригожин предложил США вложиться в ЧВК "Вагнер"
century84
16:24
У них имеющихся сил не хватает, что бы сдержать наступающих. Кем контратаку проводить? Некромантов подключать?
В командовании ВСУ сообщили о готовности пойти в контрнаступление на артёмовском направлении
Вежливый
16:24
Материал статьи на 5+ , автор зачётный.
Cyberpunk 2077 HD Reworked Project - обзор популярного мода с тестами производительности
gunmsndfhjks sdfgdsfg
16:22
Столько котлов, прямо не можем выбрать какой лучше…
ЧВК «Вагнер» могут перебросить под Северск, где формируется большой многотысячный котёл ВСУ
PaulERm
16:22
Лоджитек уже не тот, раньше действительно была надёжная периферия, мышки ходили чуть ли не по 10 лет. Что сейчас имеем, куплены две G305, в течении года у обеих вылетили левые микрики, G400 оба микрик...
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
Берия
16:22
Я смотрю ты сегодня галоперидол не принимал, да, самый опущенный скакл на этом сайте? В связи с войной психам на скакуасии перестали выдавать?
В ВСУ назвали с помощью какого РСЗО Россия смогла поразить военные объекты в Запорожье
Nutty8721
16:20
Ну да, а кому такой хлам нужен... Даже россияне не хотят его покупать... ))))))))))))))
Продажи российских смартфонов AYYA T1 на базе ОС «Аврора» в рознице составили всего 905 экземпляров
Роман Калашников
16:19
Можно найти, однозначно. Однако автор пришёл к выводу, что "хватит любого бюджетного кулера на 3-х теплотрубках". Не пришлось искать, то есть.
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
Nutty8721
16:18
Вот и вагнер закончился...
Bloomberg: Пригожин планирует вывести ЧВК «Вагнер» из Бахмута и отправиться в Африку
Эбельги хвайги дур
16:16
Баркала брат, саул тебе за обзор.
В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем