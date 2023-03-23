В поисках бюджетного суперкулера для современного шестиядерного процессора
Введение
В сети уже неоднократно встречается утка, что для охлаждения процессора, типа 10400/11400/12400/12600 нужна "вода", так как "воздух не вывозит". При этом не уточняется почему он "не вывозит" и при каких условиях. Ну, если гонять Праймы/Линксы круглосуточно, да еще и на 5ГГц+ - то тут и кастома будет мало :) Но мы все же попытаемся докопаться до "истины" и выяснить - какой кулер потребуется большинству пользователей для комфортных игор.
Участники тестирования
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Самый тонкий кулер в истории кулеростроения - толщина радиатора всего 27мм! В свое время (год назад) я успел хапнуть экземпляр этого кулера в магазине Coolera.ru.
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Самый компактный и дешевый, но при этом качественный кулер с 92мм вентилятором.
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Компактный (до 145мм в высоту) кулер с двумя 120мм вентиляторами в комплекте.
Данного участника можно и не представлять ибо на текущий момент он представляет на рынке категорию "старше окаменелостей динозавра" - данная модель находится на рынке уже более 12 лет! Человеческое крепление с бэкплэйтом для нашего старичка на сокет115х/1200/1700. Именно оно использовалось для установки кулера в этом тестировании.
В качестве "шкурки от банана"
в тестировании также примет участие "корзинка" CoolerBossс максимальным ТДП 65Вт.
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : Asus Prime Z690M-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 1603
Процессор :Core i5-12400 2.5-4.4GHz (Alder Lake, L3 - 18Mb)
ОЗУ : 2х16Gb 3200MHz CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Диск №2 : ADATA Swordfish 2Tb NVMe
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Cryorig M9A, Cryorig H7 Plus, Deepcool GammaxX 300, Prolimatech Lynx.
Мониторинг :
- CapFrameX 1.6.0
- Реобас Thermaltake Commander F6 RGB (контроль оборотов вентилятора)
Нагрузка
Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин) с трассировкой на "Впечатляюще" и без нее. Плотность толпы - Высокая.
Horizon Zero Dawn Comlete Editions (GOG) - бенчмарк, 1080р/Средние, 900об/мин.
"А разве трассировка лучей не идет на RT блоках видеокарты? Зачем с ней тестировать процессор ?" - задавали некоторые пользователи такой вопрос.
Трассировка лучей, помимо видеокарты, также нагружает и процессор (особенно это заметно по старшим моделям, где разница в температурах куда более серьезная, чем у младших шестиядерников). Еще разработчики Battlefield V в одном из интервью упоминали, что для лучшей производительности в режиме трассировки лучей пользователю нужно иметь процессор с максимально возможным числом потоков. Ну да это мы еще проверим, но уже в другой статье.
Prolimatech Lynx, Cryorig M9A и GammaxX300 были протестированы в 2-х положениях, а Cryorig H7 Plus - с одним и двумя вентиляторами. Корзинка Кулербосс - тестировалась на 2000 и 900 об в Horizon Complete Edition и на 2000 об в Киберпанк 2077.
Результаты тестирования
Ну что здесь можно сказать - бюджетный кулер, он и в Африке бюджетный кулер. Чудес от него ждать не стоит.
А говорят, что разгон нагревает контроллер памяти в процессоре... О сколько нам открытий чудных...
А вот в случае с М9А наоборот - разгон ОЗУ повысил температуру процессора. Мистика какая-то...
Как видим, установка второго вентилятора позволяет нам скинуть с процессора в среднем 2-3°C.
Как результат с трассировкой м/б холоднее, чем без нее ? Это уже вопросы к самой игре, в ней много всяких "интересных" моментов.
Итоги
Если вы собираете бюджетную игровую систему на основе 10400/11400/12400, то вам вполне хватит любого бюджетного кулера на 3-х теплотрубках. Покупать кулеры типа "корзинка" строго не рекомендуется - пожалейте свои уши и голову, оставьте эти "кулеры" для "Святых Целеронов" (процессоров, которые не греются).
Prolimatech Lynx - этот раритетный кулер в целом очень сильно удивил. Обладая в среднем в 2-4 раза меньшей площадью рассеивания радиатора, этот малыш показал очень хорошую производительность. То есть дело не в площади рассеивания, а в продуманной конструкции радиатора и правильно подобранном вентиляторе. Во время тестирования от кулер исходил жар, хорошо ощущаемый на расстоянии 10-15см.
Поворот кулера на 90° (вентилятором к видеокарте) в среднем повышает температуру процессора на 3-4°C. Но если бэкплэйт вашей видеокарты участвует в охлаждении, то это может помочь вам скинуть примерно 5-6°С с хотспота/ГПУ. И обратите внимание - совершенно бесплатно ! А вот при использовании "бюджетной AIO360" подобный фокус уже не получится провернуть.
А автор продолжит искать "бюджетные суперкулеры" дальше. Не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся (после небольшой рекламной паузы).
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