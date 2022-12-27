реклама
Несколько часов назад мало кому известная группа RahDit выложила на портал "Немезида" данные 1000+ украинских троллей , действующих исключительно в ру-сегменте интернета.
Средняя численность "интернет-гоблинов" (IT-Army of ukraine) - 760 голов, средняя численность "интернет-вонючек" (Save UA) - 400 голов. Среди "гоблинов" попадаются настоящие "порнозвезды"
Многие из них имеют в среднем по 2-4 аккаунта, как в ВК, так и в ОК, а еще на Мамбе (да-да :) ) и LinkedIN. Примерно треть имеет в среднем 8-12 аккаунтов. Некоторые из них забегали и к нам, думаю вы их легко опознаете.
А вот данная "мадам" выделена красным восклицательным знаком
и уже стоит в списке на ликвидацию. Думаю, мы о ней еще "услышим".
"Звездеть можно, но можно и дозвездеться". За проплаченную русофобию приходится платить, вот только плата будет взиматься не деньгами. А по принципу "кровь-за кровь".
Да, ради такого пинка в рыло стоило стелиться пред англосаксами и продавать свою родину за 30 сребренников...И если что, то после Нового Года это будет официальная точка зрения Правительства США. Надеюсь всем, кто топит за войну на Украине и "убийство русни" будет приятно осознавать себя рабами США. Анальными рабами.
Украина больше не существует. Это говорят все высшие чины США.
"Рим предателям не платит!"
Примите наши искренние поздравления - ради этого стоило положить 700 тыс. человек в бессмысленной бойне против России.
Пишите, ЧТО ВЫ думаете по данной ситуации - будет интересно почитать (возможно). Но учтите, что ваши посты могут быть использованы в других материалах!
Ну а мы будем продолжать следить за развитием ситуации и постараемся держать вас в курсе событий. Не переключайтесь, мы вернемся к вам после рекламной паузы.