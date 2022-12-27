Русские хакеры наносят очередной удар по западной пропаганде. И если что - Украина больше не существует. Теперь официально, со слов представителей США.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

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Несколько часов назад мало кому известная группа RahDit выложила на портал "Немезида" данные 1000+ украинских троллей , действующих исключительно в ру-сегменте интернета.

Средняя численность "интернет-гоблинов" (IT-Army of ukraine) - 760 голов, средняя численность "интернет-вонючек" (Save UA) - 400 голов. Среди "гоблинов" попадаются настоящие "порнозвезды"

Многие из них имеют в среднем по 2-4 аккаунта, как в ВК, так и в ОК, а еще на Мамбе (да-да :) ) и LinkedIN. Примерно треть имеет в среднем 8-12 аккаунтов. Некоторые из них забегали и к нам, думаю вы их легко опознаете.

А вот данная "мадам" выделена красным восклицательным знаком

и уже стоит в списке на ликвидацию. Думаю, мы о ней еще "услышим".

"Звездеть можно, но можно и дозвездеться". За проплаченную русофобию приходится платить, вот только плата будет взиматься не деньгами. А по принципу "кровь-за кровь".

Да, ради такого пинка в рыло стоило стелиться пред англосаксами и продавать свою родину за 30 сребренников...И если что, то после Нового Года это будет официальная точка зрения Правительства США. Надеюсь всем, кто топит за войну на Украине и "убийство русни" будет приятно осознавать себя рабами США. Анальными рабами.

Украина больше не существует. Это говорят все высшие чины США.

"Рим предателям не платит!"

Примите наши искренние поздравления - ради этого стоило положить 700 тыс. человек в бессмысленной бойне против России.

Пишите, ЧТО ВЫ думаете по данной ситуации - будет интересно почитать (возможно). Но учтите, что ваши посты могут быть использованы в других материалах!

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