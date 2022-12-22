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Leshiy2371 За пост начислено вознаграждение
YouTube : Кто не с нами - тот забанен
Нет, это не моя очередная "шутка" - это политика Google/Youtube, в русле Демократической партии США.
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 Сегодня Ютьюб без каких-либо предупреждений снес два канала известного в узких кругах Стаса Васильева - Стаса "АйКакПросто". Еще 12 часов назад видеоролики на его втором канале были доступны для просмотра, но буквально 7 часов спустя после возвращения с работы уже ждал "сюрприз" :

 Да, Ютуб без каких либо предупреждений просто снес канал, на котором даже страйка не было. И Стас не первый, с кем янки так поступают. Лично я легко могу вспомнить - "Гоблина"-Пучкова, Татьяну Монтян (ей просто снесли два ее канала без каких-либо объяснений), Украина.РУ, Изолента и пр. новостные каналы, подающие реальное положение дел в мире. Но при этом каналы с призывами к убийствам русскоязычных не то чтобы не блокируются, а наоборот - продвигаются алгоритмами. Да, это я наблюдаю с февраля 2022. К тому же в апреле 2022г выяснилось, что продвижение роликов русскоязычных блогеров блокировалось...вручную, из-за чего они получали в 10-20 раз меньше просмотров и рекомендаций.

В общем - "свобода слова по-американски", что только подтверждается результатами "вскрытия" Твиттера от Илона Маска. А также это косвенно говорит о том, что Запад находится в глубокой заднице, если говорить о результатах операции на южно-русских землях (Украине).

П.С. Еще летом в американских СМИ ходила информация о средних потерях ВСУ в 400тыс.чел. (но потом все статьи с ссылками на эти данные таинственным образом исчезли). Евросми же осенью выдали более "оптимистичный вариант" - 100тыс.чел. Но даже это не уменьшает ужаса от масштаба потерь и пропаганды, развернутой Западом.

   В ближайшее время нас ждет новая порция "грыбной" пропаганды и "радужных" мемов от запада. Готовьте закуску - скучно не будет.

П.П.С. По информации от источника, пожелавшего остаться неизвестным - "веселье" начнется в январе, ближе к 3-4 неделе. Ждите. 

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#санкции #youtube #информационная война #стас васильев
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