реклама
Буквально недавно вышло обновление к EULA в батлнет - обратите внимание на содержание пункта 12А - в нем говорится "о санкциях". Т.е. компания уже подготовила себе юридическое основание для отключения игроков из России и Белоруссии, т.к. против этих стран введены санкции правительством США (но не против обычных граждан, о чем двуличные юристы из маленькой инди-компании предпочли умолчать).
И буквально на днях просочилась информация от людей, тестировавших Дьябло 4 на ЗБТ, что в игре есть закладки, которые блокируют игрокам из России и Белоруссии доступ к ней.
Если у вас в батлнете целая коллекция игр близзард - будьте готовы к тому, что у вас ее заблокируют - "Санкции, однако!"
И особо обратите внимание на положение 12С - "Клали мы на все и вся, а с нас взятки гладки".
Может быть стоит подкинуть Кате Мизулиной идею, чтобы она вынесла предложение о внесении маленькой нацистско-инклюзивной инди-компании в список экстремистских организаций ?
Не переключайтесь, мы будем держать вас в курсе событий из этой дурки.