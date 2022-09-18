Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Сводные характеристики
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
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Сегодня на обзор в мои загребущие лапы попала новинка Termalright - 120мм кулер Burst Assassin ARGB. Модель выпускается в двух вариантах. Кулер весьма интересный, как своей низкой ценой, так и наличием 6-ти теплотрубок. Ну что ж, не будем тянуть кота за куриную гордость - начнем наш обзор.
Упаковка и комплектация
По цветастой упаковке сразу становится понятно, что перед нами модель из младшего сегмента Thermalright. На фронтальной стороне - 3D-модель кулера, название модели, указание поддержки нового сокета Интел (1700) и логотип производителя.
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На левой боковине - поддержка ЦПУ Интел 12 поколения, наклейка со штрих-кодом и датой производства.
На правой боковине - указаны технические данные радиатора и вентилятора.
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На задней стороне упаковки - особенности кулера и поддерживаемые сокеты.
При открытии коробки нас встречают - руководство по установке, гарантийный талон и защитная прокладка из вспененного полиэтилена.
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Под ними находятся вентилятор, радиатор и коробка с аксессуарами, зажатые с боков двумя толстыми пластинами вспененного полиэтилена, радиатор с двух сторон проложен двумя прокладками из вспененного полиэтилена, вентилятор просто упакован в полиэтиленовый пакет.
Содержимое коробки аксессуаров :
- стойки-изоляторы (черного цвета) и крепежные винты для 115х/1200 (4шт)
- стойки-изоляторы (голубого цвета) для 1700 (4шт)
- стойки-изоляторы (красного цвета) и крепежные винты для АМ4 (4шт)
- универсальные крепежные планки 115х/1200/1700/АМ4 - 1пара
- 2 пары крепежных скоб для вентиляторов
- набор клейких резиновых изоляторов для вентиляторов (черный прямоугольник)
- шприц с термопастой TF7
- Бэкплэйт Интел 115х/1200+ Интел 1700 ( бэкплэйты пластиковые!)
Кому не нравятся пластиковые бэкплэйты, могут отдельно купить металлический бэкплэйт с креплением для 1700 - LGA17XX-SS2.
Радиатор
Радиатор основан на 6 теплотрубках диаметром 6мм. Ребра радиатора обжаты на теплотрубках. Радиатор набран 47 ребрами, толщиной 0.4мм с межреберным расстоянием 2.0мм. Радиатор симметричный.
С боков радиатора пластины в средней трети загнуты - для большей жесткости, а также для обеспечения лучшей продуваемости. Но подобное решение предъявляет повышенные требования к вентилятору.
Черная пластина сверху радиатора - подобное мы уже видели в линейках Macho и True Spirit.
Трубки в основании пропаяны по всей длине.
А вот качество основания говорит о строгом соблюдении "традиций Термалрайт". Но прежде чем судить об этом, нужно будет провести тестирование.
Вентилятор
Кулер комплектуется вентилятором Thermalright TL-C12CG-S на подшипнике S-FDB. Крыльчатка имеет 9 изогнутых лопастей. На оборотах до 1200 вентилятор тихий, на оборотах 800-900 - почти бесшумен. ARGB подсветка - 5В. Резиновые виброизоляторы - только со стороны, контактирующей с радиатором. На лицевой стороне виброизоляторы отсутствуют (но они идут в комплекте).
Режимы подсветки : плавная смена, дыхание, одноцветная.
Установка и совместимость
Установка производится на универсальные монтажные планки.
Кулер абсолютно не конфликтует с оперативной памятью, при условии, что у вас полноразмерная АТХ или mini-ATX материнская плата.
На АМ4 - только одно положение.
Отпечаток показывает - традиции Термалрайт соблюдены.
Как говорится - почувствуйте размер и весовую категорию соперников. Но никогда не судите о возможностях по размерам.
Сводные характеристики
|Наименование
|Thermalright Burst Assassin 120
|ID-Cooling SE-224-XT
|Aardwolf Proxima 460
|Aardwolf Proxima 565
|GamerStorm Lucifer v2
|Габариты радиатора (ДхШхВ) мм
|52х124х154
|48х125х155
|42х123х158
|73х130х152
|136х140х168
|Масса радиатора, г
|510
|500
|440
|608
|750
|Типоразмер вентилятора, мм
|120х120х25
|120х120х25
|120х120х25
|120х120х25
|120 / 140
|Материал радиатора
|Алюминий
|Алюминий
|Алюминий
|Алюминий
|Никелированный алюминий
|Число ребер
|48
|46
|47
|46
|36
|Толщина ребер, мм
|0.4
|0.45
|0.45
|0.45
|0.5
|Межреберное расстояние, мм
|2.0
|2.0
|2.0
|2.0
|2.7
|Число и размер теплотрубок
|6х6мм
|4х6мм
|4х6мм
|5х6мм
|6х6мм
|Материал теплотрубок
|Никелированная медь
|Никелированная медь
|Медь
|Медь
|Никелированная медь
|Материал основания
|Никелированная медь
|Медь+Алюминий
|Медь+Алюминий
|Медь
|Никелированная медь
|Цена на момент релиза
|40$
|30$
|30$
|35$
|45$
|Актуальность
|Новинка
|В продаже
|В продаже
|В продаже
|В продаже
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Тестовая конфигурация
Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4, РВО - вкл
Процессор : Ryzen 7 Pro 3700 (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz
ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)
Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3
Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2
Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb
Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)
корпус: открытый тестовый стенд
Контроллер подсветки : Cougar Core Box v3
Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями
Термоинтерфейс: Arctic MX-4
Системы охлаждения : Thermalright Burst Assassin 120, ID-Cooling SE-224-XT, Aardwolf Proxima 460, Aardwolf Proxima 565, GamerStorm Lucifer v2. В качестве "эталона" была взята Silver Arrow IB-E Extreme.
Мониторинг
HWMonitor 1.44
CapFrameX 1.5.6
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора, 7В и 5В (если возможно).
Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось: на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Средние (на 900 об/мин)
Результаты тестирования
Как мы видим, новичок уступает по эффективности лишь Стреле.
И забег в Сайнбенч это подтверждает. Но главное для большинства читателей - это показатели в играх. Смотрим дальше.
И здесь "Мясник" снова задал новую планку производительности всем своим оппонентам, особенно с учетом размеров участников.
Итоги
Компания Thermalright выпустила на рынок весьма интересную модель, обладающую хорошими соотношениями цена / качество / производительность. Эта модель вполне может занять место "Духа", в свое время получившего титул "убийца суперкулеров", особенно если его владелец потратит немного времени на шлифовку основания. К тому же, выпустив на рынок такие модели, как Assassin King 120 и Burst Assassin 120, компания Thermalright фактически заявила свои претензии на эконом-класс. Будем с нетерпением ждать новостей и новинок от других производителей этого сегмента.
Плюсы :
- Умеренная цена
- Легкий и быстрый монтаж
- Высокая производительность
- Качественная сборка
- Не конфликтует с оперативной памятью
Может не устроить :
- Пластиковый бэкплейт для сокет 1700 в комплекте (решается покупкой комплекта Thermalright LGA17XX-SS2).
На текущий момент - это один из самых доступных и самых производительных кулеров с 6-тью тепловыми трубками. Но в целом кулер имеет все шансы взять кубки в номинациях "Народный выбор" и "Выбор экономного оверклокера", как некогда это сделали TrueSpirit и Performa.
А с героем обзора мы еще увидимся в ближайших статьях.
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