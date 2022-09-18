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Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB

Сегодня у нас новинка Thermalright - Burst Assassin 120 ARGB - одна из самых интересных и перспективных моделей на рынке.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Сводные характеристики
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Результаты тестирования
  • Итоги

Введение

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 Сегодня на обзор в мои загребущие лапы попала новинка Termalright - 120мм кулер Burst Assassin ARGB. Модель выпускается в двух вариантах. Кулер весьма интересный, как своей низкой ценой, так и наличием 6-ти теплотрубок. Ну что ж, не будем тянуть кота за куриную гордость - начнем наш обзор.

Упаковка и комплектация

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По цветастой упаковке сразу становится понятно, что перед нами модель из младшего сегмента Thermalright. На фронтальной стороне - 3D-модель  кулера, название модели, указание поддержки нового сокета Интел (1700) и логотип производителя.

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На левой боковине - поддержка ЦПУ Интел 12 поколения, наклейка со штрих-кодом и датой производства.

На правой боковине - указаны технические данные радиатора и вентилятора.

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На задней стороне упаковки - особенности кулера и поддерживаемые сокеты.

  При открытии коробки нас встречают - руководство по установке, гарантийный талон и защитная прокладка из вспененного полиэтилена.

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Под ними находятся вентилятор, радиатор и коробка с аксессуарами, зажатые с боков двумя толстыми пластинами вспененного полиэтилена, радиатор с двух сторон проложен двумя прокладками из вспененного полиэтилена, вентилятор просто упакован в полиэтиленовый пакет.

Содержимое коробки аксессуаров :

- стойки-изоляторы (черного цвета) и крепежные винты для 115х/1200 (4шт) 

- стойки-изоляторы (голубого цвета) для 1700 (4шт)

- стойки-изоляторы (красного цвета) и крепежные винты для АМ4 (4шт)

- универсальные крепежные планки 115х/1200/1700/АМ4 - 1пара

- 2 пары крепежных скоб для вентиляторов

- набор клейких резиновых изоляторов для вентиляторов (черный прямоугольник)

- шприц с термопастой TF7

- Бэкплэйт Интел 115х/1200+ Интел 1700 ( бэкплэйты пластиковые!)

Кому не нравятся пластиковые бэкплэйты, могут отдельно купить металлический бэкплэйт с креплением для 1700 - LGA17XX-SS2.

Радиатор


   Радиатор основан на 6 теплотрубках диаметром 6мм. Ребра радиатора обжаты на теплотрубках. Радиатор набран 47 ребрами, толщиной 0.4мм с межреберным расстоянием 2.0мм. Радиатор симметричный.

 С боков радиатора пластины в средней трети загнуты -  для большей жесткости, а также для обеспечения лучшей продуваемости. Но подобное решение предъявляет повышенные требования к вентилятору. 

 Черная пластина сверху радиатора - подобное мы уже видели в линейках Macho и True Spirit.

   Трубки в основании пропаяны по всей длине.

  А вот качество основания говорит о строгом соблюдении "традиций Термалрайт". Но прежде чем судить об этом, нужно будет провести тестирование.

Вентилятор

Кулер комплектуется вентилятором Thermalright TL-C12CG-S на подшипнике S-FDB. Крыльчатка имеет 9 изогнутых лопастей. На оборотах до 1200 вентилятор тихий, на оборотах 800-900 - почти бесшумен. ARGB подсветка - 5В. Резиновые виброизоляторы - только со стороны, контактирующей с радиатором. На лицевой стороне виброизоляторы отсутствуют (но они идут в комплекте).

Режимы подсветки : плавная смена, дыхание, одноцветная.

Плавная смена

Дыхание

Красный

Оранжевый

Бирюза

Зеленый

Синий

Голубой

Фиолетовый

Белый

Розовый

Установка и совместимость

Установка производится на универсальные монтажные планки.


  Кулер абсолютно не конфликтует с оперативной памятью, при условии, что у вас полноразмерная АТХ или mini-ATX материнская плата.

  На АМ4 - только одно положение.

 Отпечаток показывает - традиции Термалрайт соблюдены.

Thermalright Burst Assassin 120 vs ID-Cooling SE-224-XT

Thermalright Burst Assassin 120 vs Aardwolf Proxima 460

Thermalright Burst Assassin 120 vs Aardwolf Proxima 565

Thermalright Burst Assassin 120 vs GamerStorm Lucifer v2

   Как говорится - почувствуйте размер и весовую категорию соперников. Но никогда не судите о возможностях по размерам.

Сводные характеристики

Наименование Thermalright Burst Assassin 120 ID-Cooling SE-224-XT Aardwolf Proxima 460 Aardwolf Proxima 565 GamerStorm Lucifer v2
Габариты радиатора  (ДхШхВ) мм 52х124х154
 48х125х155 42х123х158 73х130х152 136х140х168
Масса радиатора, г 510
 500 440 608 750
Типоразмер вентилятора, мм 120х120х25 120х120х25 120х120х25 120х120х25 120 / 140
Материал радиатора Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Никелированный алюминий
Число ребер 48 46 47 46 36
Толщина ребер, мм 0.4 0.45 0.45 0.45 0.5
Межреберное расстояние, мм 2.0 2.0 2.0 2.0 2.7
Число и размер теплотрубок 6х6мм 4х6мм 4х6мм 5х6мм 6х6мм
Материал теплотрубок Никелированная медь Никелированная медь Медь Медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Медь+Алюминий Медь+Алюминий Медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 40$ 30$ 30$ 35$ 45$
Актуальность Новинка В продаже В продаже В продаже В продаже

Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4, РВО - вкл

Процессор : Ryzen 7 Pro 3700 (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Контроллер подсветки : Cougar Core Box v3

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : Thermalright Burst Assassin 120, ID-Cooling SE-224-XT, Aardwolf Proxima 460, Aardwolf Proxima 565, GamerStorm Lucifer v2. В качестве "эталона" была взята Silver Arrow IB-E Extreme.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.5.6

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора, 7В и 5В (если возможно). 

Cinebench R20 (имитация рендера, нагрузка - 110-120Вт) - тестирование делалось:  на максимальных оборотах, при 7В, при 5В и на самых минимально возможных.

Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Средние (на 900 об/мин)

Результаты тестирования

   Как мы видим, новичок уступает по эффективности лишь Стреле.

Burst Assassin 120 1700об/мин

Burst Assassin 120 1700об/мин

  И забег в Сайнбенч это подтверждает. Но главное для большинства читателей - это показатели в играх. Смотрим дальше.

SE-224-XT 900об/мин

Aardwolf Proxima 460 900об/мин

Aardwolf Proxima 565 900об/мин

Thermalright Burst Assassin 120 900об/мин

GamerStorm Lucifer v2 900об/мин

   И здесь "Мясник" снова задал новую планку производительности всем своим оппонентам, особенно с учетом размеров участников.

Итоги

 Компания  Thermalright выпустила на рынок весьма интересную модель, обладающую хорошими соотношениями цена / качество / производительность. Эта модель вполне может занять место "Духа", в свое время получившего титул "убийца суперкулеров", особенно если его владелец потратит немного времени на шлифовку основания. К тому же, выпустив на рынок такие модели, как Assassin King 120 и Burst Assassin 120, компания Thermalright фактически заявила свои претензии на эконом-класс. Будем с нетерпением ждать новостей и новинок от других производителей этого сегмента.

Плюсы :

- Умеренная цена

- Легкий и быстрый монтаж

- Высокая производительность

- Качественная сборка

- Не конфликтует с оперативной памятью

Может не устроить :

- Пластиковый бэкплейт для сокет 1700 в комплекте (решается покупкой комплекта Thermalright LGA17XX-SS2).

 На текущий момент - это один из самых доступных и самых производительных кулеров с 6-тью тепловыми трубками. Но в целом кулер имеет все шансы взять кубки в номинациях "Народный выбор" и "Выбор экономного оверклокера", как некогда это сделали TrueSpirit и Performa.

  А с героем обзора мы еще увидимся в ближайших статьях.

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